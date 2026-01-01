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Люк Мэбли
Luke Mably
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Персоны
Люк Мэбли
Люк Мэбли
Luke Mably
Дата рождения
1 марта 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Люк Мэбли
Родился 1 марта 1976 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.8
Гангстерленд
(2025)
7.9
Спецназ
(2017)
7.2
Экзамен
(2009)
Фильмография Люк Мэбли
8.8
Гангстерленд
драма, криминал
2025, США/Великобритания
6.6
Ограбить Лондон
Fuze
боевик, криминал, драма
2025, Великобритания
Смотреть трейлер
Билеты
5.3
Заклятье. Незаконченная глава
The Ghost Writer
триллер
2022, Великобритания
Смотреть трейлер
6.6
Война миров
драма, фантастика
2019, Франция
7.9
Спецназ
драма, боевик, военный
2017, США
5.4
Избранный
Chosen
драма, военный
2016, Великобритания
4.6
Беглецы
Isolation
боевик, триллер
2015, США
7
Морская полиция: Новый Орлеан
драма, криминал
2014, США
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Новости о Люк Мэбли
Вышел дублированный трейлер хоррора «Заклятье. Незаконченная глава»
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