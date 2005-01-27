Зима. Ночь. Вьюга. Они встретились на дороге: он – человек бегущий из города, она – попавшая в беду наездница. Честь и достоинство заставили его остановиться и спасти ей жизнь. Она – лучший следователь города, который будет расследовать убийство дочки прокурора. А ее спаситель – парень, который хочет стать night racer (уличным гонщиком), будет замешан в этом преступлении...