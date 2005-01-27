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Киноафиша Фильмы Неуправляемый занос

Неуправляемый занос

Neupravlyaemyy zanos 18+
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О фильме

- по мотивам повести Елены Сазонович "Здравствуй, Лина!".

 

Зима. Ночь. Вьюга. Они встретились на дороге: он – человек бегущий из города, она – попавшая в беду наездница. Честь и достоинство заставили его остановиться и спасти ей жизнь. Она – лучший следователь города, который будет расследовать убийство дочки прокурора. А ее спаситель – парень, который хочет стать night racer (уличным гонщиком), будет замешан в этом преступлении...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 27 января 2005
Дата выхода
27 января 2005 Россия Пан Терра 16+
27 января 2005 Казахстан
27 января 2005 Украина
Производство Centre of National Film (CNF), Телеканал «ТВ Центр»
Другие названия
Neupravlyaemyy zanos, Неуправляемый занос, 失控的雪橇
Режиссер
Георгий Шенгелая
Георгий Шенгелая
В ролях
Мария Звонарева
Петр Федоров
Петр Федоров
Григорий Анашкин
Михаил Хомяков
Дарья Симаненко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 17 голосов
4.6 IMDb
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