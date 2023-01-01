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Он не хотел убивать
Он не хотел убивать, 1966
1966 / СССР
7.4
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
приключения
мелодрама
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О фильме
О легендарном грузинском мстителе XIII века благородном разбойнике Маци Хвития, мужественно выступившем против княжеского произвола.
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7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1966
Режиссер
Георгий Шенгелая
В ролях
Алек Габечава
Манана Абазадзе
Гоги Кавтарадзе
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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