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Он не хотел убивать
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Он не хотел убивать, 1966

1966 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
О легендарном грузинском мстителе XIII века благородном разбойнике Маци Хвития, мужественно выступившем против княжеского произвола.
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1966
Режиссер
Георгий Шенгелая
Георгий Шенгелая
В ролях
Алек Габечава
Манана Абазадзе
Гоги Кавтарадзе
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Он не хотел убивать 1 постер
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