Сиквел пародийного хоррора Такаши Миике "1 пропущенный звонок".Цепь страха остается неразорванной...Новый ужас готов нанести удар...

Киоко (Мимура) работает в детском саду на полную ставку, а по вечерам изучает детскую терапию, и у нее почти не остается времени, чтобы встречаться со своим парнем Наото – честолюбивым фотографом.

Однажды Киоко забегает в китайский ресторан, где подрабатывает Наото. На пороге из ее мобильника раздается жуткий звонок. Они узнают этот звук, который предварял звонки с "прогнозом смерти", звучавшие в прошлом году. Они вспоминают о том, что произошло... запись собственного голоса, кричащего от ужаса... неизбежность конца.

И вскоре мрачная смерть входит в мир Наото и Киоко, и становится очевидным, что проклятие не снято.