2-й пропущенный звонок, 2005
О фильме
Сиквел пародийного хоррора Такаши Миике "1 пропущенный звонок".Цепь страха остается неразорванной...Новый ужас готов нанести удар...
Киоко (Мимура) работает в детском саду на полную ставку, а по вечерам изучает детскую терапию, и у нее почти не остается времени, чтобы встречаться со своим парнем Наото – честолюбивым фотографом.
Однажды Киоко забегает в китайский ресторан, где подрабатывает Наото. На пороге из ее мобильника раздается жуткий звонок. Они узнают этот звук, который предварял звонки с "прогнозом смерти", звучавшие в прошлом году. Они вспоминают о том, что произошло... запись собственного голоса, кричащего от ужаса... неизбежность конца.
И вскоре мрачная смерть входит в мир Наото и Киоко, и становится очевидным, что проклятие не снято.
В ролях
Детали фильма
|5 мая 2005
|Россия
|Кино без границ
|5 мая 2005
|Беларусь
|7 апреля 2006
|Испания
|5 мая 2005
|Казахстан
|29 апреля 2005
|США
|5 мая 2005
|Украина
|5 февраля 2005
|Япония