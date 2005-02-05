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Постер фильма 2-й пропущенный звонок
5.3
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5.3

2-й пропущенный звонок

, 2005
One Missed Call 2
Япония / ужасы / 18+
Постер фильма 2-й пропущенный звонок
5.3

О фильме

Сиквел пародийного хоррора Такаши Миике "1 пропущенный звонок".Цепь страха остается неразорванной...Новый ужас готов нанести удар...

Киоко (Мимура) работает в детском саду на полную ставку, а по вечерам изучает детскую терапию, и у нее почти не остается времени, чтобы встречаться со своим парнем Наото – честолюбивым фотографом.

Однажды Киоко забегает в китайский ресторан, где подрабатывает Наото. На пороге из ее мобильника раздается жуткий звонок. Они узнают этот звук, который предварял звонки с "прогнозом смерти", звучавшие в прошлом году. Они вспоминают о том, что произошло... запись собственного голоса, кричащего от ужаса... неизбежность конца.

И вскоре мрачная смерть входит в мир Наото и Киоко, и становится очевидным, что проклятие не снято.

В ролях

Мимура
Kyoko Okudera
Ю Йошидзава
Naoto Sakurai
Харуко Ванибучи
Асака Сето
Takako Nozoe
Рэндзи Исибаси
Питер Хо
Yu-Ting Chen
Chisun
Madoka Uchiyama
Shadow Liu
Mei-Feng Wang
Хакобу Оокубо
Jian-Feng Wang
Karen Ôshima
Mimiko Mizunuma
Nana Koizumi
Li Li
Тосиэ Кобаяси
Shumei Gao
Режиссер Рэмпэй Цукамото
Сценарист Ясуси Акимото, Мивако Даира
Композитор Эндо Кодзи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 5 февраля 2005
Дата выхода
5 мая 2005 Россия Кино без границ
5 мая 2005 Беларусь
7 апреля 2006 Испания
5 мая 2005 Казахстан
29 апреля 2005 США
5 мая 2005 Украина
5 февраля 2005 Япония
MPAA R
Сборы в мире $12 334 036
Производство Hakuhodo DY Media Partners, Japan Film Fund, Kadokawa Pictures
Другие названия
Chakushin ari 2, One Missed Call 2, The Call 2, 2 ubesvarte anrop, Cevapsız Arama 2, Cuộc Gọi Nhỡ 2, El pozo, La Mort en ligne 2, Llamada perdida 2, Llamada perdida 2: El pozo, Mistet opkald 2, Nieodebrane połączenie 2, One Missed Call II, Trucada perduda 2, Üks vastamata kõne 2, Uma Chamada Perdida - A Maldição da Mina, Uma Chamada Perdida 2, Второй пропущенный звонок, 着信アリ2, 致命短信2, 铃声再夺命, 鬼來電2, 鬼来电2

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 17 января 2025

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