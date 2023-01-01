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Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла"
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2-й пропущенный звонок
2-й пропущенный звонок, 2005: актеры и роли
One Missed Call 2
2-й пропущенный звонок
2005 / Япония
5.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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2-й пропущенный звонок, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рэмпэй Цукамото
Renpei Tsukamoto
В ролях
Мимура
Mimura
Ю Йошидзава
Харуко Ванибучи
Асака Сето
Питер Хо
Peter Ho
Рэндзи Исибаси
Renji Ishibashi
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Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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