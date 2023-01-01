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2-й пропущенный звонок
Киноафиша Фильмы 2-й пропущенный звонок 2-й пропущенный звонок, 2005: актеры и роли
One Missed Call 2 2-й пропущенный звонок 2005 / Япония
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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2-й пропущенный звонок, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рэмпэй Цукамото Renpei Tsukamoto
В ролях
Мимура Mimura Ю Йошидзава Харуко Ванибучи Асака Сето Питер Хо Peter Ho Рэндзи Исибаси Renji Ishibashi
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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