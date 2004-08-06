Кукольник, 2005

С момента, когда вы их бросаете, их печаль превращается в ужас.У вас когда-нибудь было чувство, что за вами кто-то следит? Вас пронзает ужас, а по спине стекают капли липкого пота... Вы оборачиваетесь, но позади нет никого и ничего, кроме куклы. Холодный блеск ее стеклянных глаз навевает мысли о долгой и мучительной смерти...

Компания молодых людей, и среди них – главная героиня, получили приглашение от знаменитого кукольника погостить в его доме. Все восхищены его богатой коллекцией красивых кукол, они словно живые. Но все остальное в этом особняке зловеще и таинственно. Хозяин, похоже, что-то скрывает и сутками не выходит из кабинета. Ночью дом наполняется странными звуками и призраками. Один за другим начинают умирать обитатели страшного особняка. В серии зверских убийств полиция обвиняет главную героиню. Погибнуть самой или распутать этот дьявольский клубок? У нее нет выбора!