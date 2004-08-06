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Кукольник
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Doll Master

Кукольник, 2005

2005 / Корея
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

С момента, когда вы их бросаете, их печаль превращается в ужас.У вас когда-нибудь было чувство, что за вами кто-то следит? Вас пронзает ужас, а по спине стекают капли липкого пота... Вы оборачиваетесь, но позади нет никого и ничего, кроме куклы. Холодный блеск ее стеклянных глаз навевает мысли о долгой и мучительной смерти...

Компания молодых людей, и среди них – главная героиня, получили приглашение от знаменитого кукольника погостить в его доме. Все восхищены его богатой коллекцией красивых кукол, они словно живые. Но все остальное в этом особняке зловеще и таинственно. Хозяин, похоже, что-то скрывает и сутками не выходит из кабинета. Ночью дом наполняется странными звуками и призраками. Один за другим начинают умирать обитатели страшного особняка. В серии зверских убийств полиция обвиняет главную героиню. Погибнуть самой или распутать этот дьявольский клубок? У нее нет выбора!

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 3 марта 2005
Премьера в мире 6 августа 2004
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Чон Ён-ги
В ролях
Ю-ми Ким
Юн-Кьонг Лим
Хьонг-так Шим
Чи-йонг Ок
Хьонг-чун Лим
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кукольник 2 постера
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Наша рецензия
Признаться, я уже очень давно не видел такого красивого, утонченного и одновременно одухотворенного хоррора, как «Кукольник». Йонг-ки Чжеонг, режиссер и сценарист этого фильма, – еще одна фигура корейского кинематографа, чье имя следует запомнить: наряду с Ким Ки-дуком и Чан-вук Парком. Действие разворачивается в странном особняке, принадлежащем кукольному мастеру (точнее, мастерице) и ее брату. Туда – в лучших традициях Агаты Кристи и/или Стивена Кинга – съезжается несколько приглашенных…
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SintiyA 2 апреля 2015, 12:51
А кто-нибудь понял, кто убил девушку в самом начале фильма???
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