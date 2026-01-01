Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Один в темноте

Золотая малина 2006 Золотая малина 2006
Худший режиссер
Номинант
 Худшая женская роль
Номинант
