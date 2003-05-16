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Киноафиша Фильмы Санса

Санса

Sansa 18+
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О фильме

Франция, Испания, Венгрия, Россия, Индия, Япония, Египет, Португалия, Китай, Буркина-Фасо... переходы через границы... проверки документов... Санса свободен, он любит женщин, крутит романы. Камера крупным планом показывает его каблуки, он идет, разглядывая мир. Симфония лиц, незабываемая встреча... Клик – дирижер. Санса и Клик, они веселятся... Их направляет сама музыка...

Страна Франция
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 16 мая 2003
Дата выхода
14 января 2005 Россия Lizard
14 января 2005 Беларусь
14 января 2005 Казахстан
14 января 2005 Украина
29 января 2004 Франция
Производство ARTE, Initial Productions, Mate Producciones S.A.
Другие названия
Sansa, Sansa - A Alegria de Viver, Σάνσα, Санса, サンサーラ
Режиссер
Зигфрид
В ролях
Рошди Зем
Рошди Зем
Иври Гитлис
Эмма Суарес
Эмма Суарес
Сильке
Валентина Черви
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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