Франция, Испания, Венгрия, Россия, Индия, Япония, Египет, Португалия, Китай, Буркина-Фасо... переходы через границы... проверки документов... Санса свободен, он любит женщин, крутит романы. Камера крупным планом показывает его каблуки, он идет, разглядывая мир. Симфония лиц, незабываемая встреча... Клик – дирижер. Санса и Клик, они веселятся... Их направляет сама музыка...
|14 января 2005
|Россия
|Lizard
|14 января 2005
|Беларусь
|14 января 2005
|Казахстан
|14 января 2005
|Украина
|29 января 2004
|Франция