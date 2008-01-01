Остаток ночи, 2008

Сильвана, страдающая нервным расстройством жена промышленника, подозревает домработницу-румынку Марию в пропаже некоторых ценных вещей и решает ее уволить, пусть и не имея доказательств вины девушки. После отчаянных бесплодных блужданий Мария возвращается в дом своего бывшего бой-френда Ионита. Недавно вышедший из тюрьмы Ионит делит свое жалкое жилье с братом-подростком Виктором. Между Ионитом и Марией вновь вспыхивает любовь. Но семейная идиллия длится недолго: Виктор с подозрением относится к Марии, считая, что она принесет его брату несчастье. Между тем Ионит заводит дружбу с Марко Ранкалли, наркоманом с тяжелым прошлым.

Отчаявшиеся молодые люди решают ограбить роскошную виллу промышленника, не подозревая, что все закончится трагически…