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Il resto della notte

Остаток ночи, 2008

2008 / Италия
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Сильвана, страдающая нервным расстройством жена промышленника, подозревает домработницу-румынку Марию в пропаже некоторых ценных вещей и решает ее уволить, пусть и не имея доказательств вины девушки. После отчаянных бесплодных блужданий Мария возвращается в дом своего бывшего бой-френда Ионита. Недавно вышедший из тюрьмы Ионит делит свое жалкое жилье с братом-подростком Виктором. Между Ионитом и Марией вновь вспыхивает любовь. Но семейная идиллия длится недолго: Виктор с подозрением относится к Марии, считая, что она принесет его брату несчастье. Между тем Ионит заводит дружбу с Марко Ранкалли, наркоманом с тяжелым прошлым.

Отчаявшиеся молодые люди решают ограбить роскошную виллу промышленника, не подозревая, что все закончится трагически…

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 января 2008
Режиссер
Франческо Мунци
В ролях
Сандра Чеккарелли
Сандра Чеккарелли
Орельен Рекуан
Орельен Рекуан
Стефано Кассетти
Лаура Василиу
Валентина Черви
Все актеры и съемочная группа
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