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Переписка, 2016
2016 / Португалия
5.7
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
драма
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5.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
2 часа 25 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
4 августа 2016
Возраст
18+
Режиссер
Рита Азеведу Гомеш
В ролях
Луиш Мигел Синтра
Рита Дурао
Анна Леппянен
Пьер Леон
Все актеры и съемочная группа
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