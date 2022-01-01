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Час пик 3
Час пик 3, 2007: актеры и роли
Rush Hour 3
Час пик 3
2007 / США
7.3
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Час пик 3, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бретт Рэтнер
Brett Ratner
В ролях
Джеки Чан
Jackie Chan
Крис Такер
Chris Tucker
Винни Джоунс
Хироюки Санада
Hiroyuki Sanada
Ноэми Ленуар
Noémie Lenoir
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Иван Атталь
Yvan Attal
Мин Сунь Мин
Саймон Ри
Simon Rhee
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