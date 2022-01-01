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Киноафиша Фильмы Час пик 3 Час пик 3, 2007: актеры и роли
Rush Hour 3 Час пик 3 2007 / США
7.3 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Час пик 3, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бретт Рэтнер Бретт Рэтнер Brett Ratner
В ролях
Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Крис Такер Крис Такер Chris Tucker Винни Джоунс Хироюки Санада Хироюки Санада Hiroyuki Sanada Ноэми Ленуар Ноэми Ленуар Noémie Lenoir Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Иван Атталь Иван Атталь Yvan Attal Мин Сунь Мин Саймон Ри Simon Rhee Йоуки Кудо Роман Полански Роман Полански Roman Polanski Розелин Санчес Чжан Жинчу
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