Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
1408 1408
Киноафиша Фильмы 1408 1408, 2007: актеры и роли
1408 1408 2007 / США
7.8 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
30 дней бесплатно
30 дней бесплатно
В избранное Уже в избранном

1408, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Микаэль Хофстрем Микаэль Хофстрем Mikael Håfström
В ролях
Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Мэри МакКормак Мэри МакКормак Mary McCormack Жасмин Джессика Энтони Jasmine Jessica Anthony Лен Кариу Лен Кариу Len Cariou Уолтер Льюис Walter Lewis Эндрю Ли Поттс Andrew-Lee Potts Дрю Пауэлл Дрю Пауэлл Drew Powell Ким Томсон Kim Thomson Кейт Уолш Кейт Уолш Kate Walsh
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши