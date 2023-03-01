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1408
1408, 2007: актеры и роли
1408
1408
2007 / США
Трейлер
7.8
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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1408, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Микаэль Хофстрем
Mikael Håfström
В ролях
Джон Кьюсак
John Cusack
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Мэри МакКормак
Mary McCormack
Жасмин Джессика Энтони
Jasmine Jessica Anthony
Лен Кариу
Len Cariou
Уолтер Льюис
Walter Lewis
Эндрю Ли Поттс
Andrew-Lee Potts
Дрю Пауэлл
Drew Powell
Ким Томсон
Kim Thomson
Кейт Уолш
Kate Walsh
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