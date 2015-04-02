На протяжении всего своего многолетнего литературного творчества Стивен Кинг взволнован, в сущности, одним-единственным вопросом, с завидной регулярностью прорывающимся сквозь плотный демонический стрекот ужасов, летающих на крыльях ночи: какова духовная судьба плохого писателя, которого Бог наградил талантом, постепенно сошедшим на нет? Те, кто смотрел, например, «Темную половину», или «Мизери», или «Тайное окно» (а еще лучше – читал первоисточники), поймут, о чем я. Для Кинга это вопрос не…
Какой же ты поклонник если не видишь того что переврали весь фильм - взята тока ОСНОВА - все остальное напридумывали (например метрдотель был ТОЛСТЫЙ БЕЛЫЙ а не ХУДОЙ ЧЕРНЫЙ, никакого бухла он не давал ему с собой, в номере было 1 окно а не 2, на котором стояла РЕШЕТКА, ибо много народу выкинулось из этого номера).
Вощем фильм бред - все переврали - концовку тоже. Именно из за этого фильм гавно. Читайте оригинал.
Авторизация по e-mail