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1408 1408
Киноафиша Фильмы 1408 Отзывы о фильме «1408»
1408 1408 2007 / США
7.8 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «1408»

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Наша рецензия

На протяжении всего своего многолетнего литературного творчества Стивен Кинг взволнован, в сущности, одним-единственным вопросом, с завидной регулярностью прорывающимся сквозь плотный демонический стрекот ужасов, летающих на крыльях ночи: какова духовная судьба плохого писателя, которого Бог наградил талантом, постепенно сошедшим на нет? Те, кто смотрел, например, «Темную половину», или «Мизери», или «Тайное окно» (а еще лучше – читал первоисточники), поймут, о чем я. Для Кинга это вопрос не…

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Багира 2 апреля 2015, 12:51
фильм супер - давно не видела подобного
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Рентген 2 апреля 2015, 12:51
Уговорили- смотреть не пойду.✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Рентген 2 апреля 2015, 12:51
Всё ж посмотрел-таки ли бы.. Напомнил бутылку кокаколы... без газа и теплую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Morphine_OD 2 апреля 2015, 12:51
Не понял, кому пришла в голову идея экранизировать 1408, но сделали они это блестяще. Рассказ такой, что начать его читать гораздо проще, чем закончить, и правильно Кинг не хотел его дописывать, концовка никакая, если сравнивать с рассказом Карниз. А вот фильм так это полноценная пятерка, очень много классных идей, которых в один фильм было бы запихнуть невозможно, если бы не сама концепция комнаты, где возможно все, что угодно. Эта же концепция, позволила игрушке Silent Hill в свое время выбиться в хиты.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Morphine_OD 2 апреля 2015, 12:51
кстати, кого не устраивает концовка фильма, и кому любопытно, откуда тот недостающий кадр, рекомендую дождаться официального ДВД релиза. На диске будет записана пессимистичная альтернативная концовка
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Дядя с ремнем 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Donnie Darko, 15/07/2007 - 16:38:51):Только что из кинотеатра. Это одна из лучших экранизаций произведений Кинга из тех, что я видел. Самое ужасное - ощущение отсутствия границ реальности как таковых... Непрекращающийся ужас, идущие один за другим круги ада... Очень понравились также небольшие мелочи напоминающие о других произведениях Кинга, в частности о Тёмной Башне (например, стоящая посреди комнаты дверь).





Какой же ты поклонник если не видишь того что переврали весь фильм - взята тока ОСНОВА - все остальное напридумывали (например метрдотель был ТОЛСТЫЙ БЕЛЫЙ а не ХУДОЙ ЧЕРНЫЙ, никакого бухла он не давал ему с собой, в номере было 1 окно а не 2, на котором стояла РЕШЕТКА, ибо много народу выкинулось из этого номера).



Вощем фильм бред - все переврали - концовку тоже. Именно из за этого фильм гавно. Читайте оригинал.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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