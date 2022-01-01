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Асука Куросава
Асука Куросава
Asuka Kurosawa
О персоне
Фильмография
Асука Куросава
Asuka Kurosawa
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Дата рождения
22 декабря 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Фудзисава, Япония
Рост
165 см
Биография Асука Куросава
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Фильмография Асука Куросава
Лес самоубийц
ужасы
2021, Япония
4.0
Ненавижу Токио
комедия
2013, Япония
6.0
Июньский змей
драма, мистика
2002, Япония
6.0
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