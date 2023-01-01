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Русский отдел
Русский отдел, 1990: актеры и роли
The Russia House
Русский отдел
1990 / США
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Русский отдел, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фред Скеписи
Fred Schepisi
В ролях
Шон Коннери
Sean Connery
Мишель Пфайффер
Michelle Pfeiffer
Рой Шайдер
Roy Scheider
Джеймс Фокс
James Fox
Джон Мэхоуни
John Mahoney
Майкл Китчен
Michael Kitchen
Дж.Т. Уолш
Кен Расселл
Ken Russell
Клаус Мария Брандауэр
Klaus Maria Brandauer
Мэк МакДоналд
Николас Вудисон
Мартин Клунс
Иэн МакНис
Ian McNeice
Колин Стинтон
Colin Stinton
Денис Хоторн
Denys Hawthorne
Джордж Рот
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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