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Русский отдел
Киноафиша Фильмы Русский отдел Русский отдел, 1990: актеры и роли
The Russia House Русский отдел 1990 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Русский отдел, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фред Скеписи Fred Schepisi
В ролях
Шон Коннери Шон Коннери Sean Connery Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Рой Шайдер Roy Scheider Джеймс Фокс Джеймс Фокс James Fox Джон Мэхоуни John Mahoney Майкл Китчен Michael Kitchen Дж.Т. Уолш Кен Расселл Ken Russell Клаус Мария Брандауэр Клаус Мария Брандауэр Klaus Maria Brandauer Мэк МакДоналд Николас Вудисон Мартин Клунс Иэн МакНис Иэн МакНис Ian McNeice Колин Стинтон Colin Stinton Денис Хоторн Denys Hawthorne Джордж Рот
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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