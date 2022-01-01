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Непрофессионалы
Непрофессионалы, 1985: актеры и роли
Непрофессионалы
1985 / СССР
4.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме
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Персоны
Непрофессионалы, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Бодров
В ролях
Амангелиус Есальбаев
Валентина Талызина
Valentina Talyzina
Анис Садыков
Anis Sadykov
Галина
В прокате
Премьеры
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