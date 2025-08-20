Меню
20 августа 2025 08:32
От киноавангарда 1920-х до перестройки.

Путевка в жизнь (1931)

В холодную московскую зиму 1923 года, когда вся страна пытается справиться с наплывом беспризорных детей, молодой рабочий Николай Сергеев выдвигает дерзкую идею. Он предлагает собрать самых трудных, безнадежных подростков и увезти их в заброшенный монастырь. Там Николай намерен собственными силами создать трудовую коммуну-фабрику, чтобы дать ребятам шанс на новую жизнь и вывести их с улицы.

«Путевка в жизнь» — первый звуковой игровой фильм, снятый в СССР. Звук в нем был не только киноаттракционом, но и важной частью драматургии. С его помощью зритель погружался в маргинальную среду беспризорников с их специфической лексикой и манерой речи. Режиссером выступил Николай Экк — один из новаторов советского кино сталинской эпохи, затем также снявший первый советский цветной фильм «Груня Корнакова».

Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели

Человек идет за солнцем (1961)

Подобно «400 ударов» Франсуа Трюффо, фильм показывает мир глазами маленького мальчика. Рано утром он отправляется в путешествие по родному городу, встречая на своем пути разных людей.

«Человек идет за солнцем» — шедевр советской новой волны, затерявшийся среди прочих фильмов оттепели. Его автор — Михаил Калик, чьи режиссерские работы легли на полку и остались без внимания. Это, впрочем, не отменяет их революционность. С одной стороны, картина «Человек идет за солнцем» вписывалась в тренд фильмов о детях, с другой — предвосхитила советское поэтическое кино.

Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели

Комиссар (1967)

Во время гражданской войны в дом бедного жестянщика Ефима Магазанника селят комиссара Клавдию Вавилову. Она не может продолжать службу в батальоне, так как ждет ребенка. Появление фанатичной революционерки нарушает привычный уклад еврейской семьи, и без того переживающей тяжелые времена.

«Комиссар» Александра Аскольдова — еще один полочный фильм, который широкая аудитория увидела уже в перестройку. По одной из версий, «идеологически вредная» лента подлежала уничтожению, но один из экземпляров спас советский классик Сергей Герасимов. Премьера состоялась в 1987 году, то есть 20 лет спустя. Вопреки солидному возрасту, «Комиссар» вызвал восторг критиков и зрителей, а впоследствии стал классикой.

Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели

Неотправленное письмо (1959)

После изнурительных поисков, когда еда почти закончилась и холодные осенние дни уже подступали, геологи наконец обнаружили алмазы. Но утром в тайге разгорелся пожар, отрезав им дорогу к лодкам с провизией и оборудованием. Впереди их ждет ожесточенная борьба за выживание.

«Неотправленное письмо» — фильм Михаила Калатозова, оставшийся в тени его военной драмы «Летят журавли». Оператором вновь выступил Сергей Урусевский, а в главной роли, как и в «Летят журавли», блистает Татьяна Самойлова, поделившая экран с Василием Ливановым, Иннокентием Смоктуновским и Евгением Урбанским. Картину тепло приняли на Западе, тогда как в СССР ее, кажется, почти не заметили. Одним из поклонников «Неотправленного письма» был Фрэнсис Форд Коппола. В 1994 году создатель «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» профинансировал реставрацию советского шедевра, после чего фильм вновь вышел в прокат США.

Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели

Первый учитель (1965)

1923 год. Красноармеец Дюйшен отправляется в глухой аул, где ему предстоит работать учителем. Воодушевленный идеями коммунизма, он стремится привнести в деревню новые знания и перемены. Но там прогрессивные идеи Дюйшана сталкиваются с многовековыми традициями.

«Первый учитель» — полнометражный дебют выдающегося режиссера Андрея Кончаловского. Дипломная работа была снята им в Кыргызстане, а в ее основу легла одноименная повесть Чингиза Айтматова. Фильм сходу принес молодому режиссеру международную славу. В 1965 году «Первый учитель» демонстрировался на Венецианском кинофестивале, где актриса Наталья Аринбасарова завоевала приз за лучшую женскую роль.

Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели

Человек с киноаппаратом (1929)

Камера в кадре фиксирует людей, объекты и места, становясь активным участником самого процесса съемки. Киноглаз видит мир во всех его деталях, превращая наблюдение в непосредственное переживание и открывая зрителю живую, непридуманную реальность.

«Человек с киноаппаратом» — неигровой фильм Дзиги Вертова, одного из ключевых представителей советского киноавангарда. В своем творчестве он стремился «показывать жизнь такой, какая она есть», отказываясь от сценария и постановочных сцен. Современники не оценили эксперимент Вертова: резкий монтаж, необычные ракурсы и отсутствие истории вызывали у публики недоумение. И лишь годы спустя «Человека с киноаппаратом» признали новаторским.

Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели

По закону (1926)

Канада, конец XIX века. Пятеро старателей безуспешно ищут золото и уже готовы уходить, когда один из них неожиданно замечает блеск драгоценного металла в воде. Радость вскоре оборачивается конфликтом. Один из золотоискателей хватается за ружье и убивает двоих. Остальные связывают преступника, хоронят погибших и думают, как поступить дальше. Ситуация осложняется тем, что путь к цивилизации отрезан непогодой.

«По закону» — еще один забытый шедевр киноавангарда. Его постановщиком выступил Лев Кулешов, один из важнейших режиссеров и теоретиков 1920–30-х. Сегодня о нем вспоминают разве что в контексте «эффекта Кулешова», а его картины смотрят только историки кино — и зря. «По закону» — по-настоящему мрачная экранизация Джека Лондона, способная удивить даже 100 лет спустя.

Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели

Взломщик (1987)

После смерти матери 13-летний Семен вынужден взять на себя заботу о семье. Он искренне надеется, что отец бросит пить, вновь обретет семью и счастье. А старшего брата мальчик считает одаренным и старается уберечь его от ошибок и неверных дорог.

В перестройку советский экран наводнили «субкультурные» фильмы, посвященные неформальной молодежи. Хитами 1980-х стали «Игла» и «Асса», важное место в которых занимала рок-музыка. «Карманник» — малоизвестная лента, выдержанная в том же духе. Одну из главных ролей исполнил Константин Кинчев, не нуждающийся в представлении. На втором плане мелькают Олег Гаркуша, Леонид Федоров, Андрей Панов и другие звезды андеграунда, а в саундтрек вошли треки «Алисы» и «АукцЫона». Настоящий подарок всем поклонникам русского рока.

Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели
Максим Федоров
Максим Федоров
Больше новостей в
