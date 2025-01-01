Country USSR

Runtime 1 hour 50 minutes

Production year 1967

World premiere 6 June 1967

Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo, Mosfilm

Also known as

Komissar, La comisaria, The Commissar, Комиссар, A Comissaria, A Comissária, A komisszár, Comissar, Die Kommissarin, Ha'Commissarit, Komisarz, Komiser, Komissaari, Kommisæren, Kommissæren, Kommissarien, La commissaire, La commissaria, O Comissário, Комисар, コミッサール