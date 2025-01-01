Menu
Poster of Commissar
Рейтинги
7.7 IMDb Rating: 7.5
Kinoafisha Films Commissar

Commissar

Komissar 18+
Country USSR
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1967
World premiere 6 June 1967
Release date
14 September 1988 France
9 February 1989 Netherlands
17 June 1988 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo, Mosfilm
Also known as
Komissar, La comisaria, The Commissar, Комиссар, A Comissaria, A Comissária, A komisszár, Comissar, Die Kommissarin, Ha'Commissarit, Komisarz, Komiser, Komissaari, Kommisæren, Kommissæren, Kommissarien, La commissaire, La commissaria, O Comissário, Комисар, コミッサール
Director
Aleksandr Askoldov
Cast
Nonna Mordyukova
Nonna Mordyukova
Rolan Bykov
Rolan Bykov
Rayisa Nedashkivska
Lyudmila Volynskaya
Vasily Shukshin
Vasily Shukshin
Cast and Crew
Similar films for Commissar
Khrustalyov, My Car! 6.5
Khrustalyov, My Car! (1998)
Kiks 7.3
Kiks (1991)
The Feasts of Belshazzar, or a Night with Stalin 6.6
The Feasts of Belshazzar, or a Night with Stalin (1989)
Boys 7.2
Boys (1983)
Air Crew 7.5
Air Crew (1980)
Twenty Days Without War 7.8
Twenty Days Without War (1976)
At Home Among Strangers 7.7
At Home Among Strangers (1974)
Pirosmani 6.6
Pirosmani (1969)
We'll Live Till Monday 7.8
We'll Live Till Monday (1968)
Anna Karenina 7.4
Anna Karenina (1967)
Nachalo nevedomogo veka 6.9
Nachalo nevedomogo veka (1967)
The story of Asya Klyachina 7.4
The story of Asya Klyachina (1966)

Film rating

7.7
17 votes
7.5 IMDb
