Фильмы о жизни художников в основном сосредоточены на перипетиях трудной судьбы своих героев и лишь немногие пытаются отразить их внутренний мир, определяющий саму стилистику их творчества («Мулен Руж» Джона Хьюстона, «Чонтвари» Золтана Хусарика). К числу этих редких лент относится и фильм Шенгелая, которому удалось в самом художественном строе картины приблизиться к творческой манере художника. Особенно это относится к тщательно подобранным типажам, словно бы сошедшим с полотен Пиросмани. В их числе и сам главный герой, роль которого исполнил профессиональный художник Автандил Варази. Очевидной заслугой сценаристов является то, что они не стали следовать в рассказе о жизни художника, подобно, скажем, Г.К.Паустовскому, расхожим романтическим мифам, а показали горькую правду. Фильм вышел во всесоюзный прокат в 1972 году в ограниченном количестве копий, но стал настоящим событием для всех истинных поклонников кино.

Сцены из жизни гениального художника-примитивиста Нико Пиросмани (1862-1918). Ряд прихотливо выстроенных новелл повествует о молодых годах художниках, его попытках заняться торговлей, скитаниях, неудачном сватовстве, встрече с единственной любовью к странствующей певичке, его одиночестве, позднем признании и горьком конце.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 15 мая 1972
Производство Georgia-Film, Gosteleradio USSR
Другие названия
Pirosmani, Пиросмани, Piroszmani, Ο λαϊκός ζωγράφος Πιροσμανί, ピロスマニ, 放浪の画家ピロスマニ
Режиссер
Георгий Шенгелая
Георгий Шенгелая
В ролях
Автандил Варази
Давид Абашидзе
Зураб Капианидзе
Мария Гварамадзе
Борис Ципурия
Все актеры и съемочная группа
Niko Pirosmanishvili Я знаю, но почему-то у меня ничего не получается так, как у других. Я застрял в горле этой проклятой жизни. Она ни проглатывает меня, ни выпускает.
