Фильмы о жизни художников в основном сосредоточены на перипетиях трудной судьбы своих героев и лишь немногие пытаются отразить их внутренний мир, определяющий саму стилистику их творчества («Мулен Руж» Джона Хьюстона, «Чонтвари» Золтана Хусарика). К числу этих редких лент относится и фильм Шенгелая, которому удалось в самом художественном строе картины приблизиться к творческой манере художника. Особенно это относится к тщательно подобранным типажам, словно бы сошедшим с полотен Пиросмани. В их числе и сам главный герой, роль которого исполнил профессиональный художник Автандил Варази. Очевидной заслугой сценаристов является то, что они не стали следовать в рассказе о жизни художника, подобно, скажем, Г.К.Паустовскому, расхожим романтическим мифам, а показали горькую правду. Фильм вышел во всесоюзный прокат в 1972 году в ограниченном количестве копий, но стал настоящим событием для всех истинных поклонников кино.