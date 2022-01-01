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Обыкновенный фашизм
Обыкновенный фашизм, 1965: актеры и роли
Обыкновенный фашизм
1965 / СССР
6.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Обыкновенный фашизм, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Ромм
В ролях
Марлен Дитрих
Marlene Dietrich
Адольф Гитлер
Adolf Hitler
Михаил Ромм
Иосиф Сталин
В прокате
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