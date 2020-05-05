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Обыкновенный фашизм
Отзывы о фильме «Обыкновенный фашизм»
Обыкновенный фашизм
1965 / СССР
6.1
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Сергей Курмыза
5 мая 2020, 17:33
Оценка
Фашизм для меня, как историка, всегда имел большое значение, в том смысле, что именно с этой самой идеологией нам пришлось столкнуться в годы Великой Отечественной войны. И речь в данном случае идет даже не о фашистах Муссолини или о нацистах Гитлера, нет, речь идет о самом таком понятии, как фашизм. Что это такое? По суждениям советских политработников, "Фашизм - есть крайняя форма реакции буржуазии на проявление движения пролетариата и коммунизма". Проще говоря, фашизм - это крайняя форма радикального национализма, расовой непримиримости, ксенофобии и оголтелого шовинизма, который далеко отличается от патриотизма. Впервые такое понятие, как фашизм, появилось в Италии начала 20-х годов прошлого века, когда бывший журналист Муссолини создал свои первые полувоенные отряды "фаши ди комбатанто", или же "сплоченная связка/боевой отряд". Символом этих отрядов стал топорик, засунутый в связку прутьев, таким оружием пользовались ликторы, служители закона в Древнем Риме, это был их символ власти наказывать преступников и казнить их. В переводе "фаши" означает "связка", отсюда и название движения - фашизм, или же "связанные вместе", если дословно переводить значение фашизма. Также в Древнем Риме существовало римское приветствие легионеров, когда при встрече воины поднимали перед собой правую руку с сжатой в ней пучком фашин, или же прутьев, отсюда и знаменитое фашистское приветствие. В Германии фашизм обрел новую форму под названием "национал-социализма", или же нацизма, отцом которого заслуженно считается бывший ефрейтор Адольф Гитлер. Именно немецкий фашизм и стал тем самым ужасом Европы, каким мы его знаем. Именно при Гитлере появилась знаменитая свастика, которая, бывшая в буддизме символом солнца и удачи, стала символом ненависти и мракобесия. Тему фашизма, или же нацизма, затрагивали многие ученые, историки, философы, политики, пытаясь понять это явление: как могло случиться, чтобы в Европе в середине 20-го века к власти во многих странах вдруг пришли владельцы шовинистических взглядов, которые и втянули весь мир в пучину новой войны. Одним из таких стал кинорежиссер Михаил Ромм, знаменитый своими фильмами "Встреча на Эльбе" и "Тайная миссия", где он уже затрагивал тему фашизма. В 1966 году Ромм выпустил двухсерийный фильм "Обыкновенный фашизм", в котором он попытался понять суть фашизма. Но, к сожалению, фильм не избежал многих ляпов, пропагандистских клише и недомолвок, о которых я и хотел сказать свое слово. Сразу хочу предупредить своих неизбежных хейтеров: я не пытаюсь обвинить режиссера в пропаганде, не пытаюсь защищать фашизм и даже не думаю затрагивать тему ГУЛАГа, которая многими либерастами и "кухонными интеллигентами" от Солженицына и Солонина нам навязывается якобы как образец гитлеровских концлагерей. Нет, я всего лишь указываю на те самые ляпы, которые наш режиссер совершил в ходе создания сего фильма. Если же вам моя критика не нравится, то что же, минусуйте меня на здоровье, это ваше дело. Либерастам же и русофобам, а также их союзникам бандеровцам я советую не лезть ко мне со своими бреднями: я и так сыт ими по горло, так что наркодиспансер - вон там, за углом.
Первую главу мы трогать не будем: Ромм качественно подходит к теме завязывания сюжета, не прикопаешься: мирная картина, внезапно переходящая в выстрел эсесовца в мать с ребенком, сюжет бывшего концлагеря с холмом из пепла и кинохроника проезда Гитлера по улицам с беснующейся толпой - все снято отлично, современным режиссерам стоило бы научиться. Насчет главы второй тоже будет сказано не слишком много слов: все так и было на самом деле: по особому приказу Гитлера была создана уникальная копия "Майн Кампф", которая и была похоронена в особом мавзолее "на тысячу лет", чтобы спустя тысячу лет потомки нацистов открыли бы и прочитали священные письмена их предтечи, Адольфа Гитлера. Я в данном случае далеко не шучу, когда пишу по поводу Гитлера в таких возвышенных, полурелигиозных тонах: дело в том, что нацизм подразумевал собой в теологическом смысле смесь многих религий: буддизма, ислама, протестантизма и особенно язычества. Не зря в СС Гиммлер проводил многие обряды, связанные с древними скандинавскими-германскими божествами, даже эмблема СС состояла из так называемых "Зиг-рун", или же молний Тора, древнегерманского бога войны и грома. Основной же тенденцией этих мистических обрядов была идея заменить все мировые религии на квази-религию нацизма, во главе которой стоял новый бог - Адольф Гитлер. Финалом же всей этой мракобесии должна была стать публичная казнь всех мировых религиозных лидеров, включая Папу Римского. Так что создание новой копии "Майн Кампф" как раз и входило в часть этой идеи. Что же касается содержания книги, то надо тут сказать, что жаль, что очень многие народы не прочитали эту книгу внимательно, так как это был самый настоящий манифест нацизма, его, так сказать, программа на будущее. Именно там Адольф Гитлер изложил свои политические взгляды, а также все свои планы: объединение Германии, война с Францией, решение "восточного вопроса" путем полного уничтожения СССР как государства и нации. Это я специально для тех, которые верещат, что "Гитлер не хотел нападать на СССР, это Сталин его заставил!" Факты говорят громче слов, да и свидетель стопроцентный - сам автор книги.
В третьей главе Ромм рассуждает о самом авторе "Майн Кампф" и о том, как это ему удалось стать во главе Германии. В принципе, насчет биографии Гитлера сказано неплохо, однако при этом Ромм часто делает многочисленные ошибки: так, он заявляет, что Гитлер был направлен осведомителем в Национал-Социалистическую Немецкую Рабочую Партию, или же НСДАП по немецки. Но соль состоит в том, что до прихода Гитлера эта партия называлась Немецкой Рабочей Партией, Наицонал-Социалистической она же стала как раз после предложения Гитлера. Кстати, сам Гитлер хотел назвать партию Социалистов-Революционеров, но этому воспротивились другие члены собрания в мюнхенской пивной 1920 года, а посему партия назвалась таковой по примеру австрийской национал-социалистической партии. Также Ромм правильно сказал о штурмовиках нацистов, как и о приходе Гитлера к власти: действительно, однажды Гинденбург получил письмо от богатых промышленников, которые требовали, чтобы Гитлер стал рейхсканцлером. С этими толстосумами Гитлер встретился в ночь на 5 января на вилле фон Папена, который представлял на этой встрече всех крупных промышленников Германии, общий капитал которых равнялся 2 миллиардов марок. Именно они и дали Гитлеру недостающие голоса на выборах в Рейхстаг. "А что же коммунисты?" - спросит удивленный зритель, - "Разве они не объединились с социал-демократами, составляя 49%?" Да, такое гипотетическое объединение могло бы остановить Гитлера, но, во-первых, социал-демократы всегда отличались своей продажностью, за что коммунисты их презирали, а, во вторых, Гитлер получил на выборах в Рейхстаг от фон Папена 51% голосов, что составляло большинство всего кворума. Так что в том, что Гитлер пришел ко власти, нужно винить не коммунистов или Сталина, а богатых буржуа, которым был нужен диктатор.
В четвертой главе Ромм нам показывает Западный мир тех дней, когда Гитлер пришел ко власти. Что тут сказать? Неплохо получилось, вот только его ерничания, дурацкие шуточки типа сравнивания моржей с Гинденбургом или издевательства над бывшим королем Испании рушат сей плюс, умножая его на минус: вот что хотел нам показать Ромм? Западную Европу и Америку? Или просто ради понтов? Я считаю, что автор тут сильно перегнул палку, высмеивая тогдашних европейцев. И при этом он отнюдь не гнушается пользоваться приемами Геббельса: так, он показывает нам гонки и выставляет это, как исключительно буржуазный вид спорта. Почему? Да потому что Муссолини тоже объявил гольф, как нефашистский вид спорта, в отличие от бокса, который дуче считал фашистским методом выражения. Ничего не скажешь, вполне отличный метод выражать свое мнение кулаками! Также Ромм ругает джаз, прямо-таки издевается над ним. А ведь это еще один фашистский способ показать враждебную идеологии культуру, как культуру деградантов. Напомню, что тогда, в Третьем Рейхе, джаз тоже был запрещен, как негритянская музыка, то есть, музыка низшей расы. Нехорошо, товарищ Ромм, совсем нехорошо!
В пятой главе Ромм рассуждает о культуре Третьего Рейха и делает, в принципе, правильные выводы: да, все эти факельные шествия носили в себе одну цель - сделать из человека восторженного дикаря, почти точно такого же, какие сейчас носятся по Украине с идеей "Украины понад усе", или же "Украины превыше всего". Довольно интересное заявление, очень уж перекликающееся с "Дойчланд юбер аллес" немецких нацистов, не правда ли? Но вот о чем не было сказано Роммом, о том какие именно изменения произошли в Германии в политической жизни: многие старые имперские министерства либо были закрыты, либо были превращены в придаток к той или иной нацистской организации. Так, министерство труда было заменено Немецким Трудовым Фронтом во главе с Леем, а также Имперской Рабочей Службой, которая мобилизовала всех безработных на выполнение важных государственных работ: постройки знаменитых автобанов, строительство знаменитой "линии Зигфрида", строительства других дорог и многих других. Разница между нацистскими стройками и советскими стройками, а также американской программой "нового курса" Рузвельта была в том, что работали у нацистов без отдыха, без больничных, как на каторге: заболел, вымотался на работе - ступай в концлагерь. Куда уж там до советских трудодней, где нерадивых наказывали лишением зарплаты, изгоняли из партии и устраивали общественное порицание! И кто-то из либерастов или тех, кто драпанул на Запад, еще смеет сравнивать ГУЛАГ с немецкими концлагерями?! Да вы там совсем сдурели! Я что-то не помню, чтобы в ГУЛАГе уничтожали заключенных толпами, тогда как у нацистов это было поставлено на поток еще с 1933 года. И не надо мне типа "Гитлер уничтожал чужих, а Сталин своих": первые концлагеря в Германии возникли в 1933 году, куда направили всех несогласных: и коммунистов, и социал-демократов, и католиков-центристов - причем все они были немцами. Они что, тоже "чужие" для вас? Ну, тогда с вами все понятно!
В шестой главе Ромм рассказывает о национальной идее нацизма: о форме черепа, схемы заключения браков, преследовании евреев, навязывании немецкому обществу идею того, что оно является чуть ли не хозяином мира, стоит над всеми расами. И тут снова никаких вопросов, разве не считать того, что Ромм опять заявляет о Бормане, который, как тот самый "Неуловимый Джо" из анекдота, прячется где-то там, в Южной Америке. Впрочем, это уже типичная тенденция: тогда многие думали, да и теперь некоторые конспирологи думают, что и Гитлер жив и прячется где-то в Арктике, и Гиммлер проживал где-то в США, и Генрих Мюллер, знаменитый "папаша" Гестапо, тоже сидит где-то там в Патагонии. Так что Ромм тут лишь повторяет чужие слова о нацистах. А вот что касается СС, то тут уже особый разговор: дело в том, что СС был задуман Гиммлером, как некий полурыцарский-полужреческий орден, где каждый член СС должен стать своеобразным жрецом-воином. Но кроме того, СС создавались, как будущий материал создания супер-арийской расы путем скрещения "правильных" эсесовцев с немецкими девушками. Отсюда и все эти люльки, и "дети фюрера", и предложение Гитлера послать отборные части СС в места, где нет "правильных" арийцев. Можно с уверенностью говорить о том, что если бы война окончилась в пользу Германии, то к делу подключились бы и генные инженеры, создавая "уберменшей" нацизма уже на научной основе, используя в качестве подопытного материала заключенных концлагерей. И это я снова о тех, кто там горлопанит "Если бы победил Гитлер, мы бы сейчас пили баварское!" О да, баварское они бы пили - перед тем, как добрый доктор начал бы на них свои опыты вроде подвержения тела заморозке.
В седьмой главе Ромм пытается нам пояснить, что это такое: "Один народ, одна страна, один фюрер", проще говоря, народное единство. Ну, тут особо цепляться нечего: тут надо смотреть, а не рассуждать. Правда, Ромм сделал опять очередной ляп: во время кадра строительства автобанов вместе с Гитлером он не назвал имени того самого человека, что стоял сзади Гитлера и то и дело смотрел, правильно ли делает Гитлер. А зря, ведь это тот самый Мартин Борман, о котором мы уже упоминали: личный секретарь Гитлера, "тень фюрера", естественно, был обязан следить, все ли правильно делает его хозяин, так как в случае чего именно ему придется разгребать все ошибки Гитлера.
В восьмой главе Ромм нам рассказывает о самом Гитлере, точнее, о его влечениях, личной жизни, речах. Снова - никаких вопросов, вот только Ромм нам так и не пояснил, почему это вдруг Гитлер стал держать руки внизу живота. А причина тому была проста: дело в том, что Гитлер был болен болезнью Паркинсона, при которой у человека дергается левая рука. Чтобы это не показывать, Гитлер всегда держал левую руку правой. Вот именно поэтому Гитлер и держал руки внизу, чтобы никто не заметил недуга фюрера. Но это лишь мелочь по сравнению с другим, более серьезным ляпом Ромма: он назвал Гиммлера шефом Гестапо, то есть государственной тайной полиции. Это уже полный бред: дело в том, что Гиммлер был тогда министром внутренних дел, а также шефом германской полиции, заметьте, обычной полиции, к которой Гестапо не имело никакого отношения. Что же касается самого Гестапо, то он было лишь 4-ым отделом РСХА, или же Имперским управлением безопасности Рейха, которым руководил Роланд Гейдрих, а после него Эрнст Кальтенбруннер, хорошо нам знакомый по знаменитому сериалу "Семнадцать мгновений весны". Так что Гиммлер хотя и был рейсфюрером СС, никаким таким Гестапо он не руководил.
Если же говорить тут о Муссолини, то это было бы слишком скучно: фигляр, позер, крикун, болтун, актер - вот как можно характеризовать Муссолини. Его знаменитые "чернорубашечники" тоже не заслуживают никакого внимания: все они оказались просто мокрыми курицами, когда попали в СССР во время Великой Отечественной войны. Так что говорить о дуче тут незачем: не зря многие западные пропагандисты называли его лакеем Гитлера, что, по сути говоря, и было.
В девятой главе Ромм рассуждает об искусстве Третьего Рейха, правда, и тут не обошлось без пропагандистских штампов: сравнивать нацистские спектакли с американскими - это уже верх цинизма. С таким же успехом можно назвать и отличный советский фильм "Цирк" пропагандой расовой толерантности, или фильм "Веселые ребята" - копией американской комедии. Впрочем, Ромм правильно подметил, что одним из главных видов искусства в Третьем Рейхе были парады, и неудивительно: знаменитый прусский "гусиный шаг", которым так славились немецкие солдаты на протяжении нескольких веков, может пленить многих.
Итак, мы прошли девять глав из фильма Ромма. Пока что режиссер показывает неплохую съемку, удачно подбирает материал, а иногда очень неплохо острит, особенно это касается нацистских пропагандистов Геббельса. Но, к сожалению, тут уже встречаются прежние недуги советских кинолент: пропагандистские штампы, недосказанность, ляпы, то и дело встречающиеся на каждом шагу и портящие картину своими пятнами. Посмотрим, что же нам покажет Ромм во второй части.
Мы продолжаем разбор фильма Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм". Пока что Ромм неплохо показывает Германию времен Адольфа Гитлера, но, к сожалению, как и всякий пропагандист, то и дело допускает ляпы, судит обо всем по штампам советской идеологии и многое чего недоговаривает. Посмотрим, что у нас будет в следующих главах.
Итак, глава десятая. Здесь Ромм обращается к теме воспитания детей Германии, а точнее, о том, как из молодого мальчика вырастает будущий нацист. Тему воспитания детей в нацистской Германии уже осветили многие, в том числе и американцы в своем мультфильме от Диснея "Обучение смерти", и наши пропагандисты в сатирическом фильме "Юный фриц". Что же нам показывает Ромм? Он показывает жизнь обыкновенных немецких детей, их игры, учебу в школе, и совершенно правильно говорит о том, что немецких детей обучали слепой вере в то, что Гитлер их покровитель-спаситель, что он непогрешим-неуязвим, и прочую нацистскую лабуду. Правда, чего нам не раскрыл Ромм, так это то, что Гитлерюгенд, в котором состояли данные школьники, имел перед собой одну задачу: готовить будущих солдат для армии Гитлера. Начиная с 5 лет, немецкий мальчик вступал в "Юнгфольк" - детское отделение Гитлерюгенда, в котором он состоял до исполнения 14 лет. После этого он имел право вступить в ряды самого Гитлерюгенда, в котором находился до 18 лет. В 18 лет немецкий юноша отбывал трудовую повинность в уже упомянутой Имперской Рабочей Службе два года, после чего его зачисляли в армию. Отдельно стоит упомянуть деятельность СА, или же штурмовых отрядов, которые держали шефство над Гитлерюгендом: именно они проводили допризывную подготовку будущих солдат Вермахта. Также, если у мальчиков проявлялись особые навыки к машинам, то их зачисляли в Национал-Социалистический Моторный Корпус, где они проходили обучение, как водители, в том числе и водители танков. Если же данный кандидат увлекался самолетами, то их уже зачисляли в Национал-Социалистический Летный Корпус, в котором они проходили обучение на пилотов, в том числе и истребителей. Таким образом, за несколько лет в Германии уже были созданы кадры как обычных войск, так и моторизованные части, и знаменитое Люфтваффе Геринга.
В одиннадцатой главе Ромм рассуждает о "второй Германии", то есть, той Германии, что существовала отдельно от нацисткой Германии Гитлера. И он абсолютно правильно говорит, что рабочий класс оказался расколот, потому и был бит, несмотря на все попытки сопротивления. Правда, тут Ромм еще упомянул и о Розе Люксембург и Карле Либкнехте, но это уже свое, коммунистическое. Однако простой зритель может воскликнуть: "Да как же так? Почему рабочие не смогли объединиться?" Можно, конечно же, выслушать доводы конспирологов о том, что все это дело рук "Жидомасонов", или прочитать книжки предателя Резуна-Суворова, в которых тот заявляет, что якобы дело в том, что коммунисты не захотели объединяться с социал-демократами, чтобы победить Гитлера. Все это типичная чушь: во первых, тогда в Германии было аж 50 социал-демократических партий, и все они преследовали разные цели, и конечно же, постоянно грызлись между собой. Понятно, что коммунисты смотрели на эдакую толпу орущих друг на друга политиканов с презрением. Во вторых, социал-демократы отличались всегда своим предательством интересов рабочего класса, что ясно показали события с Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом. И, наконец, в третьих, как я уже писал, Гитлер пришел к власти не потому, что коммунисты и социал-демократы не захотели дружить, а в результате сговора между нацистами и представителями крупной буржуазии. Это факты, а не выдумки разных предателей, которые пытаются отмазать нацистов.
В двенадцатой главе Ромм нам показывает то, как Гитлер завоевывал "доверие народа". Ну, политехнологии и приемы пиаров уже слишком хорошо известны, так что зачем лишний раз о них упоминать? Можно лишь сказать, что сегодня, при помощи газет, радио, телевидения и интернета можно создать себе такую славу, от которой Йозеф Геббельс просто нервно курит в сторонке!
В тринадцатой главе Ромм начинает рассуждать о войне, но увы! Тут у нас полный провал. Война у Ромма приставлена эдакой "уга-буга-бушечкой", от которой нужно бежать, но никак сопротивляться. Кроме того, автора слишком заносит на разные мудрствования типа "настенных живописей", из за чего фильм попросту неприлично растягивают по времени, не показывая многое важное: например, почему нельзя показать "мюнхенских миротворцев", которые де-факто и спровоцировали Вторую Мировую войну своим подталкиванием агрессора к нападению на СССР? Почему нельзя рассказать о предательстве Польши, когда Англия и Франция, обещав поддержку полякам, кинули их самым вульгарным способом (польских националистов, вопящих о союзе Сталина с Гитлером, я прошу удалиться к черту: здесь мы разбираем художественный фильм, а не ваши бредни, так что пшли отсюда!)? Почему ничего не было сказано о "странной войне", когда мировые державы, способные разгромить нацистов, пока те громили Польшу, попросту сидели и ничего не делали, пока на них самих обрушился новый удар нацистов? Можно ведь было и сказать о причинах поражения Франции: и предательство военных и политических лидеров страны, и нежелание французов нести потери из-за потерь, понесенных в ходе Первой Мировой войне, и отсталом вооружении французов, когда одному французскому батальону приходилось драться против целой немецкой дивизии, при этом имея всего половину боекомплекта, и героическом сопротивлении войск союзников в районе Дюнкерка, когда каждый метр стоил немцам декалитров крови. Можно было бы подумать, что хотя бы с нападением на СССР Ромм хоть выдаст что-нибудь стоящее? Черта с два! Сначала нам показывают сонные немецкие городки, кадры нападения на СССР, а потом... а потом... мы попадаем в будущее, где автора снова несет на мудрствования, на "стремление к прекрасному", которое на данный момент не имеет к сюжету никакого отношения. Вам нужно показать ужасы войны? Так покажите как раз похождения "бравых дойче зольдатен" на территории Беларуси, Украины, России, покажите, как они грабили, как они расстреливали мирных жителей только за то, что какая-то крестьянка посмела плюнуть в морду немецкому офицеру. Покажите нам, как немецкие "асы Геринга" бомбили и расстреливали колонны беженцев. Покажите нам грабь-армию Вермахта такой, как она есть, без этих глупых мудрствований! Но увы, все это мы увидим лишь в следующей главе, тогда как это можно было показать как раз в этой главе, в которой как раз и идет речь о войне. Более того, упущен важный этап поворотного момента в войне, когда Вермахт потерпел свое первое настоящее поражение под Москвой: именно там и была одержана первая наша победа, развенчавшая миф о непобедимости Вермахта. Но увы, этого как раз у Ромма нет.
В четырнадцатой главе Ромм пытается раскрыть нам, что же такое "обыкновенный фашизм", но увы! У автора, похоже, устали руки, и теперь нам показывают рандомные кадры: показан быт эсесовцев, их фотографии, которые еще можно показать, как зверства фашизма, если бы не халтурная работа с фактами. То нам показывают повешенных, то просто немецких солдат на отдыхе. То показывают погром во Львове, но не говорят, что данный погром устроили не немцы, а украинские коллаборационисты из ОУН/УПА, хотя тут скорее виноват товарищ Хрущев, запретивший даже упоминать об оуновцах. Спасибо, Никита Сергеевич! Жители Одессы, Харькова, Донецка и Луганска будут вам вечно благодарны за вашу амнистию "лыцарям" ОУН! Затем снова кадры из жизни "дойче зольдатен" - и то, как они грабили захваченные страны. Зачет - был бы, если бы не опять халтурная работа показания немецкого быта в годы войны. Чуть ли не напоказ на показывают сытых немцев, которые покупают разное барахло и еду, мол, смотрите, как сытно жили наши враги! А почему нельзя показать, как жили те, которых сегодня принято называть "остарбайтерами"? Почем не показали наших девушек, которые работали у немецких куркулей впроголодь, ели лишь баланду из свекольной шелухи и эрзац-хлеб, которые жили в хлеву, вместе со свиньями и даже не могли отбирать у тех картофель, чтобы поесть хоть как-то, над которыми издевались и били все, кому не лень? Точно также можно сказать и о гетто, которое нам показали лишь в Варшаве, тогда как в СССР таких гетто было гораздо больше. Можно ведь было немало сказать и тех евреях, что попытались поднять восстание в Варшавском Гетто, которое было зверски подавлено. Да чего уж там, даже тема "лагерей смерти" у автора показана очень халтурно: показан лишь Майданек, тогда как немало было можно показать и другие "лагеря смерти", такие, как Собибор, Треблинка, Тростенец. Можно было также рассказать о восстании в Собиборе, которое возглавил русский солдат, лейтенант Саша Печерский. Это можно было бы показать, но увы, Ромм слишком углубился в свои мудрствования. Все, что мы увидели, так это лишь несколько фотографии, дом коменданта лагеря с его семьей, увлечения герра коменданта, его личный дневник, склады с вещами заключенных и уничтоженных - и все! Такое впечатление, что люди в концлагерях были лишь пустым звуком, стадом, пригнанным на убой. А ведь это были те, кто даже там, в нацистском аду, не прекращал сопротивления: немало известно о таких героях лагерного Сопротивления, как знаменитый генерал Карбышев, геройски погибший в Маутхаузене, или тот же лейтенант Печерский, или капитан Девятаев, угнавший бомбардировщик и прилетевший на нем к своим. О них тоже можно было бы сказать, показать тех, кто боролся с фашизмом - ведь нельзя же все время показывать лишь черную сторону, надо показывать и белую. Если ты показываешь фашизм, то надо показать и тех, кто боролся с фашизмом, иначе фашизм будет выглядеть слишком ужасным, с которым просто не смысла бороться. Но нет, Ромм нам показывает восторженных немок, лезущих, чтобы поцеловать обожаемого фюрера - и фотографии членов немецкого сопротивления. Но если у него вся нация обезумела, то кто же тогда останется в здравом уме, чтобы бороться с фашизмом? Вопрос, как говорится, риторический.
В пятнадцатой главе Ромм нам рассказывает о поражении Третьего Рейха, но увы! Опять идет все та же халтура: вот нам показывают пленных "дойче", советских солдат, бьющих оккупантов - и все сменяется кадрами 8 мая 1965 года, где нам показывают собрание фронтовиков, которые победили фашизм. Все это хорошо, но ведь это можно было показать попозже, в конце фильма. Затем нам показывают, как немцы проводят тактику "тотальной войны": взрывают дома, здания, фабрики, убивают людей - но ведь это можно было показать в предыдущей главе, как именно зверства фашизма. Затем нам показывают пленных немцев, которых провели по Москве. Снова зачет - и снова был бы, если бы не эта дурацкая нацистская песня: режиссер хотел высмеять нацистов, но в результате испортил весь момент. Надо было включить "Священную войну", или еще что-нибудь из военных песен, которыми так богат наш послевоенный фольклор, но нет! Для Ромма самое главное показать нацистов, а песня - и так сойдет! Затем идут кадры разбомбленного Берлина, кадры Геббельса и его речей - но все это как-то не трогает. Почему? Да потому что опять не показывают главного: как нацисты терпели поражение за поражением, как их выгоняли из СССР, Румынии, Болгарии, Югославии, Франции, как били их партизаны, среди которых были и советские люди, которые перешли границу, чтобы помочь своим товарищам избавиться от нацистов, как восстал Париж, который, не в пример Варшаве, сумел выгнать фрицев в хвост и в гриву из своих улиц, как Красная Армия помогла жителям Норвегии, Польши, Болгарии, Чехословакии. Нет, Ромму лишь важнее закончить свой и так уже растянутый фильм, поэтому нам лишь показывают штурм Берлина - и все, не считая рандомных фотографий, чтобы все запомнили, какой была гитлеровская Германия.
В последней главе Ромм рассуждает о мирной жизни после фашизма - и одновременно заявляет о том, что фашизм якобы возрождается в Западной Европе и Америке! Чем он доказывает это? Да показывает нам кадры учебы морских пехотинцев США, сборища разных реваншистов во Франции, Германии, Англии. Вот только это - типичная халтура советского пропагандиста, который выдает желаемое за действительное, прикрывая этим свое неумение показать реальные факты. То есть, Ромм, фактически, использует приемы все того же Геббельса: "Чем ужаснее выглядит ложь, тем быстрее в нее поверят". А ведь на эти грабли уже наступил и другой талантливый режиссер, Евгений Габрилович, когда писал свой пропагандистский фильм "Фабрика манекенов". Грустно, но факт: советская пропаганда в годы Хрущева и Брежнева серьезно деградировала, в итоге мы имеем дешевые и халтурные фильмы, где правду подменяют отсебятиной и ложью. И Ромм, к сожалению, не избежал этого, что и доказывает его фильм "Обыкновенный фашизм".
Что же хочется сказать напоследок? С одной стороны, трудно переоценить весь труд Михаила Ромма по показыванию нам нацизма, как он есть, в своей человеконенавистнечиской сути. Но с другой стороны, как и многие пропагандисты эпохи Хрущева-Брежнева, Ромм не учел одного: нельзя во время пропаганды заниматься антипропагандой, так как происходит подмена одного понятия другого, чем в свое время занимался Йозеф Геббельс. Грубые фактические ошибки, неуместные шутки, дурацкие понты Ромма и лицемерие - все это лишь снижает качество данного фильма. В итоге показана лишь внешняя сторона фашизма, но внутренняя его часть осталась нераскрытой. Вот именно в этом и состоит главный минус фильма Михаила Ромма.
5 мая 2020, 17:33
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Первую главу мы трогать не будем: Ромм качественно подходит к теме завязывания сюжета, не прикопаешься: мирная картина, внезапно переходящая в выстрел эсесовца в мать с ребенком, сюжет бывшего концлагеря с холмом из пепла и кинохроника проезда Гитлера по улицам с беснующейся толпой - все снято отлично, современным режиссерам стоило бы научиться. Насчет главы второй тоже будет сказано не слишком много слов: все так и было на самом деле: по особому приказу Гитлера была создана уникальная копия "Майн Кампф", которая и была похоронена в особом мавзолее "на тысячу лет", чтобы спустя тысячу лет потомки нацистов открыли бы и прочитали священные письмена их предтечи, Адольфа Гитлера. Я в данном случае далеко не шучу, когда пишу по поводу Гитлера в таких возвышенных, полурелигиозных тонах: дело в том, что нацизм подразумевал собой в теологическом смысле смесь многих религий: буддизма, ислама, протестантизма и особенно язычества. Не зря в СС Гиммлер проводил многие обряды, связанные с древними скандинавскими-германскими божествами, даже эмблема СС состояла из так называемых "Зиг-рун", или же молний Тора, древнегерманского бога войны и грома. Основной же тенденцией этих мистических обрядов была идея заменить все мировые религии на квази-религию нацизма, во главе которой стоял новый бог - Адольф Гитлер. Финалом же всей этой мракобесии должна была стать публичная казнь всех мировых религиозных лидеров, включая Папу Римского. Так что создание новой копии "Майн Кампф" как раз и входило в часть этой идеи. Что же касается содержания книги, то надо тут сказать, что жаль, что очень многие народы не прочитали эту книгу внимательно, так как это был самый настоящий манифест нацизма, его, так сказать, программа на будущее. Именно там Адольф Гитлер изложил свои политические взгляды, а также все свои планы: объединение Германии, война с Францией, решение "восточного вопроса" путем полного уничтожения СССР как государства и нации. Это я специально для тех, которые верещат, что "Гитлер не хотел нападать на СССР, это Сталин его заставил!" Факты говорят громче слов, да и свидетель стопроцентный - сам автор книги.
В третьей главе Ромм рассуждает о самом авторе "Майн Кампф" и о том, как это ему удалось стать во главе Германии. В принципе, насчет биографии Гитлера сказано неплохо, однако при этом Ромм часто делает многочисленные ошибки: так, он заявляет, что Гитлер был направлен осведомителем в Национал-Социалистическую Немецкую Рабочую Партию, или же НСДАП по немецки. Но соль состоит в том, что до прихода Гитлера эта партия называлась Немецкой Рабочей Партией, Наицонал-Социалистической она же стала как раз после предложения Гитлера. Кстати, сам Гитлер хотел назвать партию Социалистов-Революционеров, но этому воспротивились другие члены собрания в мюнхенской пивной 1920 года, а посему партия назвалась таковой по примеру австрийской национал-социалистической партии. Также Ромм правильно сказал о штурмовиках нацистов, как и о приходе Гитлера к власти: действительно, однажды Гинденбург получил письмо от богатых промышленников, которые требовали, чтобы Гитлер стал рейхсканцлером. С этими толстосумами Гитлер встретился в ночь на 5 января на вилле фон Папена, который представлял на этой встрече всех крупных промышленников Германии, общий капитал которых равнялся 2 миллиардов марок. Именно они и дали Гитлеру недостающие голоса на выборах в Рейхстаг. "А что же коммунисты?" - спросит удивленный зритель, - "Разве они не объединились с социал-демократами, составляя 49%?" Да, такое гипотетическое объединение могло бы остановить Гитлера, но, во-первых, социал-демократы всегда отличались своей продажностью, за что коммунисты их презирали, а, во вторых, Гитлер получил на выборах в Рейхстаг от фон Папена 51% голосов, что составляло большинство всего кворума. Так что в том, что Гитлер пришел ко власти, нужно винить не коммунистов или Сталина, а богатых буржуа, которым был нужен диктатор.
В четвертой главе Ромм нам показывает Западный мир тех дней, когда Гитлер пришел ко власти. Что тут сказать? Неплохо получилось, вот только его ерничания, дурацкие шуточки типа сравнивания моржей с Гинденбургом или издевательства над бывшим королем Испании рушат сей плюс, умножая его на минус: вот что хотел нам показать Ромм? Западную Европу и Америку? Или просто ради понтов? Я считаю, что автор тут сильно перегнул палку, высмеивая тогдашних европейцев. И при этом он отнюдь не гнушается пользоваться приемами Геббельса: так, он показывает нам гонки и выставляет это, как исключительно буржуазный вид спорта. Почему? Да потому что Муссолини тоже объявил гольф, как нефашистский вид спорта, в отличие от бокса, который дуче считал фашистским методом выражения. Ничего не скажешь, вполне отличный метод выражать свое мнение кулаками! Также Ромм ругает джаз, прямо-таки издевается над ним. А ведь это еще один фашистский способ показать враждебную идеологии культуру, как культуру деградантов. Напомню, что тогда, в Третьем Рейхе, джаз тоже был запрещен, как негритянская музыка, то есть, музыка низшей расы. Нехорошо, товарищ Ромм, совсем нехорошо!
В пятой главе Ромм рассуждает о культуре Третьего Рейха и делает, в принципе, правильные выводы: да, все эти факельные шествия носили в себе одну цель - сделать из человека восторженного дикаря, почти точно такого же, какие сейчас носятся по Украине с идеей "Украины понад усе", или же "Украины превыше всего". Довольно интересное заявление, очень уж перекликающееся с "Дойчланд юбер аллес" немецких нацистов, не правда ли? Но вот о чем не было сказано Роммом, о том какие именно изменения произошли в Германии в политической жизни: многие старые имперские министерства либо были закрыты, либо были превращены в придаток к той или иной нацистской организации. Так, министерство труда было заменено Немецким Трудовым Фронтом во главе с Леем, а также Имперской Рабочей Службой, которая мобилизовала всех безработных на выполнение важных государственных работ: постройки знаменитых автобанов, строительство знаменитой "линии Зигфрида", строительства других дорог и многих других. Разница между нацистскими стройками и советскими стройками, а также американской программой "нового курса" Рузвельта была в том, что работали у нацистов без отдыха, без больничных, как на каторге: заболел, вымотался на работе - ступай в концлагерь. Куда уж там до советских трудодней, где нерадивых наказывали лишением зарплаты, изгоняли из партии и устраивали общественное порицание! И кто-то из либерастов или тех, кто драпанул на Запад, еще смеет сравнивать ГУЛАГ с немецкими концлагерями?! Да вы там совсем сдурели! Я что-то не помню, чтобы в ГУЛАГе уничтожали заключенных толпами, тогда как у нацистов это было поставлено на поток еще с 1933 года. И не надо мне типа "Гитлер уничтожал чужих, а Сталин своих": первые концлагеря в Германии возникли в 1933 году, куда направили всех несогласных: и коммунистов, и социал-демократов, и католиков-центристов - причем все они были немцами. Они что, тоже "чужие" для вас? Ну, тогда с вами все понятно!
В шестой главе Ромм рассказывает о национальной идее нацизма: о форме черепа, схемы заключения браков, преследовании евреев, навязывании немецкому обществу идею того, что оно является чуть ли не хозяином мира, стоит над всеми расами. И тут снова никаких вопросов, разве не считать того, что Ромм опять заявляет о Бормане, который, как тот самый "Неуловимый Джо" из анекдота, прячется где-то там, в Южной Америке. Впрочем, это уже типичная тенденция: тогда многие думали, да и теперь некоторые конспирологи думают, что и Гитлер жив и прячется где-то в Арктике, и Гиммлер проживал где-то в США, и Генрих Мюллер, знаменитый "папаша" Гестапо, тоже сидит где-то там в Патагонии. Так что Ромм тут лишь повторяет чужие слова о нацистах. А вот что касается СС, то тут уже особый разговор: дело в том, что СС был задуман Гиммлером, как некий полурыцарский-полужреческий орден, где каждый член СС должен стать своеобразным жрецом-воином. Но кроме того, СС создавались, как будущий материал создания супер-арийской расы путем скрещения "правильных" эсесовцев с немецкими девушками. Отсюда и все эти люльки, и "дети фюрера", и предложение Гитлера послать отборные части СС в места, где нет "правильных" арийцев. Можно с уверенностью говорить о том, что если бы война окончилась в пользу Германии, то к делу подключились бы и генные инженеры, создавая "уберменшей" нацизма уже на научной основе, используя в качестве подопытного материала заключенных концлагерей. И это я снова о тех, кто там горлопанит "Если бы победил Гитлер, мы бы сейчас пили баварское!" О да, баварское они бы пили - перед тем, как добрый доктор начал бы на них свои опыты вроде подвержения тела заморозке.
В седьмой главе Ромм пытается нам пояснить, что это такое: "Один народ, одна страна, один фюрер", проще говоря, народное единство. Ну, тут особо цепляться нечего: тут надо смотреть, а не рассуждать. Правда, Ромм сделал опять очередной ляп: во время кадра строительства автобанов вместе с Гитлером он не назвал имени того самого человека, что стоял сзади Гитлера и то и дело смотрел, правильно ли делает Гитлер. А зря, ведь это тот самый Мартин Борман, о котором мы уже упоминали: личный секретарь Гитлера, "тень фюрера", естественно, был обязан следить, все ли правильно делает его хозяин, так как в случае чего именно ему придется разгребать все ошибки Гитлера.
В восьмой главе Ромм нам рассказывает о самом Гитлере, точнее, о его влечениях, личной жизни, речах. Снова - никаких вопросов, вот только Ромм нам так и не пояснил, почему это вдруг Гитлер стал держать руки внизу живота. А причина тому была проста: дело в том, что Гитлер был болен болезнью Паркинсона, при которой у человека дергается левая рука. Чтобы это не показывать, Гитлер всегда держал левую руку правой. Вот именно поэтому Гитлер и держал руки внизу, чтобы никто не заметил недуга фюрера. Но это лишь мелочь по сравнению с другим, более серьезным ляпом Ромма: он назвал Гиммлера шефом Гестапо, то есть государственной тайной полиции. Это уже полный бред: дело в том, что Гиммлер был тогда министром внутренних дел, а также шефом германской полиции, заметьте, обычной полиции, к которой Гестапо не имело никакого отношения. Что же касается самого Гестапо, то он было лишь 4-ым отделом РСХА, или же Имперским управлением безопасности Рейха, которым руководил Роланд Гейдрих, а после него Эрнст Кальтенбруннер, хорошо нам знакомый по знаменитому сериалу "Семнадцать мгновений весны". Так что Гиммлер хотя и был рейсфюрером СС, никаким таким Гестапо он не руководил.
Если же говорить тут о Муссолини, то это было бы слишком скучно: фигляр, позер, крикун, болтун, актер - вот как можно характеризовать Муссолини. Его знаменитые "чернорубашечники" тоже не заслуживают никакого внимания: все они оказались просто мокрыми курицами, когда попали в СССР во время Великой Отечественной войны. Так что говорить о дуче тут незачем: не зря многие западные пропагандисты называли его лакеем Гитлера, что, по сути говоря, и было.
В девятой главе Ромм рассуждает об искусстве Третьего Рейха, правда, и тут не обошлось без пропагандистских штампов: сравнивать нацистские спектакли с американскими - это уже верх цинизма. С таким же успехом можно назвать и отличный советский фильм "Цирк" пропагандой расовой толерантности, или фильм "Веселые ребята" - копией американской комедии. Впрочем, Ромм правильно подметил, что одним из главных видов искусства в Третьем Рейхе были парады, и неудивительно: знаменитый прусский "гусиный шаг", которым так славились немецкие солдаты на протяжении нескольких веков, может пленить многих.
Итак, мы прошли девять глав из фильма Ромма. Пока что режиссер показывает неплохую съемку, удачно подбирает материал, а иногда очень неплохо острит, особенно это касается нацистских пропагандистов Геббельса. Но, к сожалению, тут уже встречаются прежние недуги советских кинолент: пропагандистские штампы, недосказанность, ляпы, то и дело встречающиеся на каждом шагу и портящие картину своими пятнами. Посмотрим, что же нам покажет Ромм во второй части.
Мы продолжаем разбор фильма Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм". Пока что Ромм неплохо показывает Германию времен Адольфа Гитлера, но, к сожалению, как и всякий пропагандист, то и дело допускает ляпы, судит обо всем по штампам советской идеологии и многое чего недоговаривает. Посмотрим, что у нас будет в следующих главах.
Итак, глава десятая. Здесь Ромм обращается к теме воспитания детей Германии, а точнее, о том, как из молодого мальчика вырастает будущий нацист. Тему воспитания детей в нацистской Германии уже осветили многие, в том числе и американцы в своем мультфильме от Диснея "Обучение смерти", и наши пропагандисты в сатирическом фильме "Юный фриц". Что же нам показывает Ромм? Он показывает жизнь обыкновенных немецких детей, их игры, учебу в школе, и совершенно правильно говорит о том, что немецких детей обучали слепой вере в то, что Гитлер их покровитель-спаситель, что он непогрешим-неуязвим, и прочую нацистскую лабуду. Правда, чего нам не раскрыл Ромм, так это то, что Гитлерюгенд, в котором состояли данные школьники, имел перед собой одну задачу: готовить будущих солдат для армии Гитлера. Начиная с 5 лет, немецкий мальчик вступал в "Юнгфольк" - детское отделение Гитлерюгенда, в котором он состоял до исполнения 14 лет. После этого он имел право вступить в ряды самого Гитлерюгенда, в котором находился до 18 лет. В 18 лет немецкий юноша отбывал трудовую повинность в уже упомянутой Имперской Рабочей Службе два года, после чего его зачисляли в армию. Отдельно стоит упомянуть деятельность СА, или же штурмовых отрядов, которые держали шефство над Гитлерюгендом: именно они проводили допризывную подготовку будущих солдат Вермахта. Также, если у мальчиков проявлялись особые навыки к машинам, то их зачисляли в Национал-Социалистический Моторный Корпус, где они проходили обучение, как водители, в том числе и водители танков. Если же данный кандидат увлекался самолетами, то их уже зачисляли в Национал-Социалистический Летный Корпус, в котором они проходили обучение на пилотов, в том числе и истребителей. Таким образом, за несколько лет в Германии уже были созданы кадры как обычных войск, так и моторизованные части, и знаменитое Люфтваффе Геринга.
В одиннадцатой главе Ромм рассуждает о "второй Германии", то есть, той Германии, что существовала отдельно от нацисткой Германии Гитлера. И он абсолютно правильно говорит, что рабочий класс оказался расколот, потому и был бит, несмотря на все попытки сопротивления. Правда, тут Ромм еще упомянул и о Розе Люксембург и Карле Либкнехте, но это уже свое, коммунистическое. Однако простой зритель может воскликнуть: "Да как же так? Почему рабочие не смогли объединиться?" Можно, конечно же, выслушать доводы конспирологов о том, что все это дело рук "Жидомасонов", или прочитать книжки предателя Резуна-Суворова, в которых тот заявляет, что якобы дело в том, что коммунисты не захотели объединяться с социал-демократами, чтобы победить Гитлера. Все это типичная чушь: во первых, тогда в Германии было аж 50 социал-демократических партий, и все они преследовали разные цели, и конечно же, постоянно грызлись между собой. Понятно, что коммунисты смотрели на эдакую толпу орущих друг на друга политиканов с презрением. Во вторых, социал-демократы отличались всегда своим предательством интересов рабочего класса, что ясно показали события с Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом. И, наконец, в третьих, как я уже писал, Гитлер пришел к власти не потому, что коммунисты и социал-демократы не захотели дружить, а в результате сговора между нацистами и представителями крупной буржуазии. Это факты, а не выдумки разных предателей, которые пытаются отмазать нацистов.
В двенадцатой главе Ромм нам показывает то, как Гитлер завоевывал "доверие народа". Ну, политехнологии и приемы пиаров уже слишком хорошо известны, так что зачем лишний раз о них упоминать? Можно лишь сказать, что сегодня, при помощи газет, радио, телевидения и интернета можно создать себе такую славу, от которой Йозеф Геббельс просто нервно курит в сторонке!
В тринадцатой главе Ромм начинает рассуждать о войне, но увы! Тут у нас полный провал. Война у Ромма приставлена эдакой "уга-буга-бушечкой", от которой нужно бежать, но никак сопротивляться. Кроме того, автора слишком заносит на разные мудрствования типа "настенных живописей", из за чего фильм попросту неприлично растягивают по времени, не показывая многое важное: например, почему нельзя показать "мюнхенских миротворцев", которые де-факто и спровоцировали Вторую Мировую войну своим подталкиванием агрессора к нападению на СССР? Почему нельзя рассказать о предательстве Польши, когда Англия и Франция, обещав поддержку полякам, кинули их самым вульгарным способом (польских националистов, вопящих о союзе Сталина с Гитлером, я прошу удалиться к черту: здесь мы разбираем художественный фильм, а не ваши бредни, так что пшли отсюда!)? Почему ничего не было сказано о "странной войне", когда мировые державы, способные разгромить нацистов, пока те громили Польшу, попросту сидели и ничего не делали, пока на них самих обрушился новый удар нацистов? Можно ведь было и сказать о причинах поражения Франции: и предательство военных и политических лидеров страны, и нежелание французов нести потери из-за потерь, понесенных в ходе Первой Мировой войне, и отсталом вооружении французов, когда одному французскому батальону приходилось драться против целой немецкой дивизии, при этом имея всего половину боекомплекта, и героическом сопротивлении войск союзников в районе Дюнкерка, когда каждый метр стоил немцам декалитров крови. Можно было бы подумать, что хотя бы с нападением на СССР Ромм хоть выдаст что-нибудь стоящее? Черта с два! Сначала нам показывают сонные немецкие городки, кадры нападения на СССР, а потом... а потом... мы попадаем в будущее, где автора снова несет на мудрствования, на "стремление к прекрасному", которое на данный момент не имеет к сюжету никакого отношения. Вам нужно показать ужасы войны? Так покажите как раз похождения "бравых дойче зольдатен" на территории Беларуси, Украины, России, покажите, как они грабили, как они расстреливали мирных жителей только за то, что какая-то крестьянка посмела плюнуть в морду немецкому офицеру. Покажите нам, как немецкие "асы Геринга" бомбили и расстреливали колонны беженцев. Покажите нам грабь-армию Вермахта такой, как она есть, без этих глупых мудрствований! Но увы, все это мы увидим лишь в следующей главе, тогда как это можно было показать как раз в этой главе, в которой как раз и идет речь о войне. Более того, упущен важный этап поворотного момента в войне, когда Вермахт потерпел свое первое настоящее поражение под Москвой: именно там и была одержана первая наша победа, развенчавшая миф о непобедимости Вермахта. Но увы, этого как раз у Ромма нет.
В четырнадцатой главе Ромм пытается раскрыть нам, что же такое "обыкновенный фашизм", но увы! У автора, похоже, устали руки, и теперь нам показывают рандомные кадры: показан быт эсесовцев, их фотографии, которые еще можно показать, как зверства фашизма, если бы не халтурная работа с фактами. То нам показывают повешенных, то просто немецких солдат на отдыхе. То показывают погром во Львове, но не говорят, что данный погром устроили не немцы, а украинские коллаборационисты из ОУН/УПА, хотя тут скорее виноват товарищ Хрущев, запретивший даже упоминать об оуновцах. Спасибо, Никита Сергеевич! Жители Одессы, Харькова, Донецка и Луганска будут вам вечно благодарны за вашу амнистию "лыцарям" ОУН! Затем снова кадры из жизни "дойче зольдатен" - и то, как они грабили захваченные страны. Зачет - был бы, если бы не опять халтурная работа показания немецкого быта в годы войны. Чуть ли не напоказ на показывают сытых немцев, которые покупают разное барахло и еду, мол, смотрите, как сытно жили наши враги! А почему нельзя показать, как жили те, которых сегодня принято называть "остарбайтерами"? Почем не показали наших девушек, которые работали у немецких куркулей впроголодь, ели лишь баланду из свекольной шелухи и эрзац-хлеб, которые жили в хлеву, вместе со свиньями и даже не могли отбирать у тех картофель, чтобы поесть хоть как-то, над которыми издевались и били все, кому не лень? Точно также можно сказать и о гетто, которое нам показали лишь в Варшаве, тогда как в СССР таких гетто было гораздо больше. Можно ведь было немало сказать и тех евреях, что попытались поднять восстание в Варшавском Гетто, которое было зверски подавлено. Да чего уж там, даже тема "лагерей смерти" у автора показана очень халтурно: показан лишь Майданек, тогда как немало было можно показать и другие "лагеря смерти", такие, как Собибор, Треблинка, Тростенец. Можно было также рассказать о восстании в Собиборе, которое возглавил русский солдат, лейтенант Саша Печерский. Это можно было бы показать, но увы, Ромм слишком углубился в свои мудрствования. Все, что мы увидели, так это лишь несколько фотографии, дом коменданта лагеря с его семьей, увлечения герра коменданта, его личный дневник, склады с вещами заключенных и уничтоженных - и все! Такое впечатление, что люди в концлагерях были лишь пустым звуком, стадом, пригнанным на убой. А ведь это были те, кто даже там, в нацистском аду, не прекращал сопротивления: немало известно о таких героях лагерного Сопротивления, как знаменитый генерал Карбышев, геройски погибший в Маутхаузене, или тот же лейтенант Печерский, или капитан Девятаев, угнавший бомбардировщик и прилетевший на нем к своим. О них тоже можно было бы сказать, показать тех, кто боролся с фашизмом - ведь нельзя же все время показывать лишь черную сторону, надо показывать и белую. Если ты показываешь фашизм, то надо показать и тех, кто боролся с фашизмом, иначе фашизм будет выглядеть слишком ужасным, с которым просто не смысла бороться. Но нет, Ромм нам показывает восторженных немок, лезущих, чтобы поцеловать обожаемого фюрера - и фотографии членов немецкого сопротивления. Но если у него вся нация обезумела, то кто же тогда останется в здравом уме, чтобы бороться с фашизмом? Вопрос, как говорится, риторический.
В пятнадцатой главе Ромм нам рассказывает о поражении Третьего Рейха, но увы! Опять идет все та же халтура: вот нам показывают пленных "дойче", советских солдат, бьющих оккупантов - и все сменяется кадрами 8 мая 1965 года, где нам показывают собрание фронтовиков, которые победили фашизм. Все это хорошо, но ведь это можно было показать попозже, в конце фильма. Затем нам показывают, как немцы проводят тактику "тотальной войны": взрывают дома, здания, фабрики, убивают людей - но ведь это можно было показать в предыдущей главе, как именно зверства фашизма. Затем нам показывают пленных немцев, которых провели по Москве. Снова зачет - и снова был бы, если бы не эта дурацкая нацистская песня: режиссер хотел высмеять нацистов, но в результате испортил весь момент. Надо было включить "Священную войну", или еще что-нибудь из военных песен, которыми так богат наш послевоенный фольклор, но нет! Для Ромма самое главное показать нацистов, а песня - и так сойдет! Затем идут кадры разбомбленного Берлина, кадры Геббельса и его речей - но все это как-то не трогает. Почему? Да потому что опять не показывают главного: как нацисты терпели поражение за поражением, как их выгоняли из СССР, Румынии, Болгарии, Югославии, Франции, как били их партизаны, среди которых были и советские люди, которые перешли границу, чтобы помочь своим товарищам избавиться от нацистов, как восстал Париж, который, не в пример Варшаве, сумел выгнать фрицев в хвост и в гриву из своих улиц, как Красная Армия помогла жителям Норвегии, Польши, Болгарии, Чехословакии. Нет, Ромму лишь важнее закончить свой и так уже растянутый фильм, поэтому нам лишь показывают штурм Берлина - и все, не считая рандомных фотографий, чтобы все запомнили, какой была гитлеровская Германия.
В последней главе Ромм рассуждает о мирной жизни после фашизма - и одновременно заявляет о том, что фашизм якобы возрождается в Западной Европе и Америке! Чем он доказывает это? Да показывает нам кадры учебы морских пехотинцев США, сборища разных реваншистов во Франции, Германии, Англии. Вот только это - типичная халтура советского пропагандиста, который выдает желаемое за действительное, прикрывая этим свое неумение показать реальные факты. То есть, Ромм, фактически, использует приемы все того же Геббельса: "Чем ужаснее выглядит ложь, тем быстрее в нее поверят". А ведь на эти грабли уже наступил и другой талантливый режиссер, Евгений Габрилович, когда писал свой пропагандистский фильм "Фабрика манекенов". Грустно, но факт: советская пропаганда в годы Хрущева и Брежнева серьезно деградировала, в итоге мы имеем дешевые и халтурные фильмы, где правду подменяют отсебятиной и ложью. И Ромм, к сожалению, не избежал этого, что и доказывает его фильм "Обыкновенный фашизм".
Что же хочется сказать напоследок? С одной стороны, трудно переоценить весь труд Михаила Ромма по показыванию нам нацизма, как он есть, в своей человеконенавистнечиской сути. Но с другой стороны, как и многие пропагандисты эпохи Хрущева-Брежнева, Ромм не учел одного: нельзя во время пропаганды заниматься антипропагандой, так как происходит подмена одного понятия другого, чем в свое время занимался Йозеф Геббельс. Грубые фактические ошибки, неуместные шутки, дурацкие понты Ромма и лицемерие - все это лишь снижает качество данного фильма. В итоге показана лишь внешняя сторона фашизма, но внутренняя его часть осталась нераскрытой. Вот именно в этом и состоит главный минус фильма Михаила Ромма.
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