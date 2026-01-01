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Кэб Кэллоуэй
Cab Calloway
Киноафиша
Персоны
Кэб Кэллоуэй
Кэб Кэллоуэй
Cab Calloway
Дата рождения
25 декабря 1907
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
18 ноября 1994
Карьера
Актер, Композитор
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Братья Блюз
(1980)
7.1
Обыкновенный фашизм
(1965)
Фильмография Кэб Кэллоуэй
7.8
Братья Блюз
The Blues Brothers
мюзикл, комедия
1980, США
Смотреть трейлер
7.1
Обыкновенный фашизм
Obyknovennyy fashizm
документальный
1965, СССР
Онлайн
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