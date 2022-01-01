Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Королевство Королевство
Киноафиша Фильмы Королевство Королевство, 2007: актеры и роли
The Kingdom Королевство 2007 / США
7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Королевство, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Берг Питер Берг Peter Berg
В ролях
Джейми Фокс Джейми Фокс Jamie Foxx Дженнифер Гарнер Дженнифер Гарнер Jennifer Garner Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Джейсон Бэйтман Джейсон Бэйтман Jason Bateman Эндрю Эспозито Тим МакГроу Тим МакГроу Tim McGraw Джереми Пивен Джереми Пивен Jeremy Piven Брук Лэнгтон Brooke Langton Фрэнсис Фишер Frances Fisher Байрон Браун Byron Brown Кайл Чэндлер Ричард Дженкинс Ричард Дженкинс Richard Jenkins Минка Келли Минка Келли Minka Kelly Энтони Мартинс Anthony Martins Брайан Маллиган Али Сулиман Али Сулиман Ali Suliman
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Related video
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Приложение киноафиши