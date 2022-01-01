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Ганди Ганди
Киноафиша Фильмы Ганди Ганди, 1982: актеры и роли
Gandhi Ганди 1982 / Великобритания / Индия
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Ганди, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Аттенборо Ричард Аттенборо Richard Attenborough
В ролях
Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Кэндис Берген Кэндис Берген Candice Bergen Эдвард Фокс Edward Fox Джон Гилгуд Джон Гилгуд John Gielgud Мартин Шин Мартин Шин Martin Sheen Тревор Хауард Дэниел Дэй-Льюис Дэниел Дэй-Льюис Daniel Day-Lewis
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