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Ганди
Ганди, 1982: актеры и роли
Gandhi
Ганди
1982 / Великобритания / Индия
Трейлер
8.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Ганди, 1982: актеры и роли
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Режиссер
Ричард Аттенборо
Richard Attenborough
В ролях
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Кэндис Берген
Candice Bergen
Эдвард Фокс
Edward Fox
Джон Гилгуд
John Gielgud
Мартин Шин
Martin Sheen
Тревор Хауард
Дэниел Дэй-Льюис
Daniel Day-Lewis
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