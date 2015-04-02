Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Путевой обходчик Путевой обходчик
Киноафиша Фильмы Путевой обходчик Отзывы о фильме «Путевой обходчик»
Trackman Путевой обходчик 2006 / Россия
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Путевой обходчик»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Рекс 2 апреля 2015, 12:51
Я после просмотра "Ночного дозора", решил на отечественные фильмы не ходить вообще никогда. Зачем нужны отбросы когда можно посмотреть качественные западные фильмы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
Твердая 4-ка. Есть некоторые недочеты конечно (у человека постоянно пропадает пистолет к примеру и живой человек с вырванным глазами). Но для любителей подобного жанра, рекомендую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
мировое уродство 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (NikM, 16/09/2007 - 16:43:39):Времена кооперативного кино, когда каждый слесарь считал себя великим продюсером, давно прошли.

Наступили времена, когда каждый пользователь ПК считает себя критиком.



Цитата (Hamann, 22/09/2007 - 19:38:39):Здоровенный верзила топает как слон и при этом его никто не слышит и не замечает.

Возможно, это просто такой трюк, ну, как скажем, в матрице? Там же, когда хакеры выполняли приёмы, не подразумевалось, что все замирали, просто они это делали быстро, и что бы для зрителя это эффектней выглядело, был предпринят такой ход.



Цитата (Hamann, 22/09/2007 - 19:38:39):Главарь грабителей либо тупой, либо он просто сильно был напуган и как следствие рассеян, потому что убегал с пистолетом от плетущегося и неповоротливого куска мяса и не стрелял, а стрелял лишь когда это было крайне неудобно и бессмысленно!

Очень умиляют такие замечания, естественно, очутись вы в такой ситуации, вы бы хладнокровно расправились с Обходчиком, не моргнув глазом!



Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):то это правительственная ветка (подробный план которой продается, наверное в переходе метро);

ну вообще там с диггер был, да и план-то особой подробностью, как я понял не отличался.



Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06): кстати откуда там интересно свет, если она заброшена;

это обходчик лампочки поменял.



Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):то главный маньяк (обходчик) сидит в популярной (угадайте какой) закусочной (с ЧИСТЫМИ руками,

а вас руки перед едой мыть не учили?



Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):хотя есть кадры в котором показаны его гразные со сломанными ногтями конечности-типа он же столько лет в метро жил),

ногти – не зубы, отрастают. Сколько и как он жил в метро – это уже вы, как говорится, передёргиваете.



Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):рисует ритунки а ля Звонок (и никто из посетителей это не видит)

как-то, сидя в закусочной той же популярной сети, наблюдали бабушку, которая писала письмо, начинающееся словами «Уважаемая редакция…», в туалете сети другой популярной закусочной наблюдали спаривающуюся пару в летах. Да мало ли что можно увидеть в закусочных. Так что не надо недооценивать внимательность посетителей, но скажите на милость, что бы вы сделали на их месте?



Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):Причем по сюжету герои ведут себя более чем странно, как всегда разделяются на пары, убив двух сотрудников милиции, там не менее не могут попасть вплотную в маньяка (который кстати весьма неплохо стреляет из АКСУ, как водится видит и слышит в темноте, равно как и безошибочно знает назубок весь тоннель и место нахождения героев)

Ну и? Вряд ли, если бы Обходчик был неумейкой, плохо слышал с темноте и сам заблудился бы в тоннеле, у вас было бы меньше претензий к фильму. Да и вообще бы такой фильм снимать не стали.



Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):и не могут устроить элементарную засаду (хотя так называемую растяжку поставили)

«Элементарная засада», «так называемая растяжка»… Такое свободное владение терминами выдаёт в вас человека безусловно бывалого, киноиндустрии стоит обратить внимание на полезного консультанта!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
мировое уродство 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Migerka, 26/09/2007 - 20:23:02):А тут не форум критиков, тут форум пользователей ПК и по совместительству любителей кино:)

хи-хи, ну вообще-то да, но некоторые любители кино слишком многое себе позволяют ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
мировое уродство 2 апреля 2015, 12:51
при таком интересе могу посоветовать документальные фильмы или открыть свою практику.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Король-львенок
Король-львенок 1 комментарий
Мира
Мира 43 комментария
Марлоу
Марлоу 1 комментарий
Непослушная
Непослушная 44 комментария
Чекаго
Чекаго 4 комментария
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба 13 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 6 комментариев
Праведник
Праведник 77 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши