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Путевой обходчик
Отзывы о фильме «Путевой обходчик»
Trackman
Путевой обходчик
2006 / Россия
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.1
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Рекс
2 апреля 2015, 12:51
Я после просмотра "Ночного дозора", решил на отечественные фильмы не ходить вообще никогда. Зачем нужны отбросы когда можно посмотреть качественные западные фильмы.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Eugenius
2 апреля 2015, 12:51
Твердая 4-ка. Есть некоторые недочеты конечно (у человека постоянно пропадает пистолет к примеру и живой человек с вырванным глазами). Но для любителей подобного жанра, рекомендую.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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мировое уродство
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (NikM, 16/09/2007 - 16:43:39):
Времена кооперативного кино, когда каждый слесарь считал себя великим продюсером, давно прошли.
Наступили времена, когда каждый пользователь ПК считает себя критиком.
Цитата (Hamann, 22/09/2007 - 19:38:39):
Здоровенный верзила топает как слон и при этом его никто не слышит и не замечает.
Возможно, это просто такой трюк, ну, как скажем, в матрице? Там же, когда хакеры выполняли приёмы, не подразумевалось, что все замирали, просто они это делали быстро, и что бы для зрителя это эффектней выглядело, был предпринят такой ход.
Цитата (Hamann, 22/09/2007 - 19:38:39):
Главарь грабителей либо тупой, либо он просто сильно был напуган и как следствие рассеян, потому что убегал с пистолетом от плетущегося и неповоротливого куска мяса и не стрелял, а стрелял лишь когда это было крайне неудобно и бессмысленно!
Очень умиляют такие замечания, естественно, очутись вы в такой ситуации, вы бы хладнокровно расправились с Обходчиком, не моргнув глазом!
Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):
то это правительственная ветка (подробный план которой продается, наверное в переходе метро);
ну вообще там с диггер был, да и план-то особой подробностью, как я понял не отличался.
Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):
кстати откуда там интересно свет, если она заброшена;
это обходчик лампочки поменял.
Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):
то главный маньяк (обходчик) сидит в популярной (угадайте какой) закусочной (с ЧИСТЫМИ руками,
а вас руки перед едой мыть не учили?
Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):
хотя есть кадры в котором показаны его гразные со сломанными ногтями конечности-типа он же столько лет в метро жил),
ногти – не зубы, отрастают. Сколько и как он жил в метро – это уже вы, как говорится, передёргиваете.
Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):
рисует ритунки а ля Звонок (и никто из посетителей это не видит)
как-то, сидя в закусочной той же популярной сети, наблюдали бабушку, которая писала письмо, начинающееся словами «Уважаемая редакция…», в туалете сети другой популярной закусочной наблюдали спаривающуюся пару в летах. Да мало ли что можно увидеть в закусочных. Так что не надо недооценивать внимательность посетителей, но скажите на милость, что бы вы сделали на их месте?
Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):
Причем по сюжету герои ведут себя более чем странно, как всегда разделяются на пары, убив двух сотрудников милиции, там не менее не могут попасть вплотную в маньяка (который кстати весьма неплохо стреляет из АКСУ, как водится видит и слышит в темноте, равно как и безошибочно знает назубок весь тоннель и место нахождения героев)
Ну и? Вряд ли, если бы Обходчик был неумейкой, плохо слышал с темноте и сам заблудился бы в тоннеле, у вас было бы меньше претензий к фильму. Да и вообще бы такой фильм снимать не стали.
Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):
и не могут устроить элементарную засаду (хотя так называемую растяжку поставили)
«Элементарная засада», «так называемая растяжка»… Такое свободное владение терминами выдаёт в вас человека безусловно бывалого, киноиндустрии стоит обратить внимание на полезного консультанта!
2 апреля 2015, 12:51
0
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мировое уродство
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Migerka, 26/09/2007 - 20:23:02):
А тут не форум критиков, тут форум пользователей ПК и по совместительству любителей кино:)
хи-хи, ну вообще-то да, но некоторые любители кино слишком многое себе позволяют ✊
2 апреля 2015, 12:51
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мировое уродство
2 апреля 2015, 12:51
при таком интересе могу посоветовать документальные фильмы или открыть свою практику.
2 апреля 2015, 12:51
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Наступили времена, когда каждый пользователь ПК считает себя критиком.
Цитата (Hamann, 22/09/2007 - 19:38:39):Здоровенный верзила топает как слон и при этом его никто не слышит и не замечает.
Возможно, это просто такой трюк, ну, как скажем, в матрице? Там же, когда хакеры выполняли приёмы, не подразумевалось, что все замирали, просто они это делали быстро, и что бы для зрителя это эффектней выглядело, был предпринят такой ход.
Цитата (Hamann, 22/09/2007 - 19:38:39):Главарь грабителей либо тупой, либо он просто сильно был напуган и как следствие рассеян, потому что убегал с пистолетом от плетущегося и неповоротливого куска мяса и не стрелял, а стрелял лишь когда это было крайне неудобно и бессмысленно!
Очень умиляют такие замечания, естественно, очутись вы в такой ситуации, вы бы хладнокровно расправились с Обходчиком, не моргнув глазом!
Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):то это правительственная ветка (подробный план которой продается, наверное в переходе метро);
ну вообще там с диггер был, да и план-то особой подробностью, как я понял не отличался.
Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06): кстати откуда там интересно свет, если она заброшена;
это обходчик лампочки поменял.
Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):то главный маньяк (обходчик) сидит в популярной (угадайте какой) закусочной (с ЧИСТЫМИ руками,
а вас руки перед едой мыть не учили?
Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):хотя есть кадры в котором показаны его гразные со сломанными ногтями конечности-типа он же столько лет в метро жил),
ногти – не зубы, отрастают. Сколько и как он жил в метро – это уже вы, как говорится, передёргиваете.
Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):рисует ритунки а ля Звонок (и никто из посетителей это не видит)
как-то, сидя в закусочной той же популярной сети, наблюдали бабушку, которая писала письмо, начинающееся словами «Уважаемая редакция…», в туалете сети другой популярной закусочной наблюдали спаривающуюся пару в летах. Да мало ли что можно увидеть в закусочных. Так что не надо недооценивать внимательность посетителей, но скажите на милость, что бы вы сделали на их месте?
Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):Причем по сюжету герои ведут себя более чем странно, как всегда разделяются на пары, убив двух сотрудников милиции, там не менее не могут попасть вплотную в маньяка (который кстати весьма неплохо стреляет из АКСУ, как водится видит и слышит в темноте, равно как и безошибочно знает назубок весь тоннель и место нахождения героев)
Ну и? Вряд ли, если бы Обходчик был неумейкой, плохо слышал с темноте и сам заблудился бы в тоннеле, у вас было бы меньше претензий к фильму. Да и вообще бы такой фильм снимать не стали.
Цитата (e2e4, 24/09/2007 - 00:14:06):и не могут устроить элементарную засаду (хотя так называемую растяжку поставили)
«Элементарная засада», «так называемая растяжка»… Такое свободное владение терминами выдаёт в вас человека безусловно бывалого, киноиндустрии стоит обратить внимание на полезного консультанта!
хи-хи, ну вообще-то да, но некоторые любители кино слишком многое себе позволяют ✊
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