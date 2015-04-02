Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Империя чувств
6.7
Киноафиша Фильмы Империя чувств
6.7

Империя чувств

, 1976
In The Realms Of Senses
Япония, Франция / ужасы, драма / 18+
Постер фильма Империя чувств
6.7

Причины посмотреть

О фильме

- эротический шедевр, вызвавший скандал на Каннском кинофестивале.
Фильм, основанный на реальных событиях, произошедших в 1936 году. Всепоглощающая страсть, закончившаяся трагедией, когда японка отрезала мужское достоинство у своего любовника и четыре дня ходила с ним по улицам города, пока ее не арестовали. Суд над ней потряс всю Японию, однако, к ней проявили снисхождение, и она была оправдана. В 1976 году картина стала сенсацией на Каннском кинофестивале, где ее назвали первым великим эротическим фильмом. Фильм получил Специальный приз на МКФ в Чикаго и приз Британской киноакадемии.

В ролях

Эйко Мацуда
Sada Abe
Тацуя Фудзи
Kichizô Ishida
Айо Накадзима
Toku
Ясуко Мацуи
Tagawa Inn Manager
Мэика Сэри
Matsuko (Yoshidaya maid)
Канаэ Кобаяси
Old geisha Kikuryû
Таидзи Тонояма
Old Beggar
Кёдзи Коконоэ
Teacher Ômiya
Наоми Сираиси
Geisha Yaeji
Синкити Нода
Street Restaurant Owner
Режиссер Нагиса Осима
Сценарист Кодзи Вакамацу, Нагиса Осима
Композитор Минору Мики
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония / Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 15 мая 1976
Дата выхода
5 сентября 1985 Аргентина +18
3 ноября 1980 Бразилия
3 мая 1991 Великобритания 18
1 августа 1988 Венгрия
27 января 1978 Германия
26 января 1978 Греция
15 сентября 1976 Дания
30 мая 1980 Испания
30 марта 1979 Италия
6 августа 1980 Колумбия
14 марта 2024 Литва N18
28 мая 1985 Мексика
20 февраля 1981 Перу
5 июня 1992 Польша
29 октября 1976 Португалия
1 апреля 1977 США
30 октября 2020 Тайвань
27 января 1989 Турция
5 августа 1985 Уругвай
1 апреля 1977 Филиппины
23 октября 1992 Финляндия
15 сентября 1976 Франция
8 октября 1976 Швеция
1 апреля 2000 Южная Корея
16 октября 1976 Япония
MPAA NC-17
Сборы в мире $569
Производство Argos Films, Oshima Productions, Shibata Organisation
Другие названия
Ai no korîda, In the Realm of the Senses, El imperio de los sentidos, 感官世界, Im Reich der Sinne, L'Empire des sens, O Império dos Sentidos, Sinnenas rike, Империя чувств, Ai no corrida, Ai no corrida 2000, Aistien valtakunta, Az érzékek birodalma, Carstvo cula, Cesarstvo cutil, Corrida, Duyular İmparatorluğu, Ecco l'impero dei sensi, Empire of Senses, Empire of the Senses, I sansernes vold, Imperiul simţurilor, Imperium zmysłów, L'impero dei sensi, Love's Bullfight, Sansenes rike, The Realm of the Senses, Η αυτοκρατορία των αισθήσεων, Империя на чувствата, Імперія почуттів, 愛のコリーダ, אימפריית החושים, فى عالم الحواس, Corida iubirii, Corrida d'amor, Корида кохання, در قلمرو احساسات, 官能王国, 感官王国, 감각의 제국, Korida lásky, Զգայարանների Տիրույթում, Ai no korīda, Carstvo čula, Cesarstvo čutil, Kärlekens tjurfäktning, Het rijk der zinnen, Rakkauden härkätaistelu

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Kichizo Мне нужно пописать. Ты не против?
Sada Abe Не нужно уходить. Сделай это здесь.
Kichizo Где?
Sada Abe Внутри Сады, там тепло и уютно.
Kichizo Ты с ума сошёл! Невозможно делать это сразу.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Империя чувств

Империя страсти
Империя страсти драма, ужасы
1978, Япония / Франция
6.0
Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
Счастливого Рождества, мистер Лоуренс драма, военный
1983, Великобритания / Япония / Новая Зеландия
7.0
Смертная казнь через повешение
Смертная казнь через повешение драма, криминал, комедия
1968, Япония
7.0
Табу
Табу триллер, драма, исторический
1999, Япония / Франция / Великобритания
6.0
Клуб Shortbus
Клуб Shortbus эротика, драма
2006, США
6.0
9 песен
9 песен мюзикл, драма, мелодрама
2004, Франция
5.0
Интим
Интим драма, мелодрама
2001, Великобритания / Германия / Испания
6.0
Романс Х
Романс Х драма, мелодрама
1999, Франция
5.0
Любовник
Любовник биография, драма, мелодрама
1992, Франция / Великобритания
6.0
Токийский декаданс
Токийский декаданс эротика
1992, Япония
5.0
Генри и Джун
Генри и Джун документальный, драма
1990, США
5.0
Последнее танго в Париже
Последнее танго в Париже драма
1972, Франция / Италия
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Добавляю в воду уксус и ложку крахмала и больше не драю окна каждую вторую субботу: блестят без разводов даже на солнце
Кладу зубчик чеснока в унитаз на ночь, а на утро радуюсь: гениальный лайфхак для семей, в которых есть аллергики
Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит
«Фильм неплохой, главный минус – Мордюкова»: только знатоки угадают 5 кинолент СССР по негативному отзыву (тест)
«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю
«Настоящий боди-хоррор!»: Миядзаки обожает «Снежную королеву», но японцы 50 лет спустя «сошли с ума» от другого мульта СССР
Киркоров сыграет Векну в русской версии «Очень странных дел»: без Уилла и Оди, но с Гайдуляном в роли Эдди
Это аниме с 8.9 на IMDb обожает весь мир, а в Китае его отменяют: мальчики-подростки в восторге, а вот дамы обиделись
Среди тысяч детективов ИИ выбрал лучший в истории: «Шерлок» пролетел мимо топ-3, ведь «концовка позорнее, чем в “Игре престолов”»
Шибрагины все-таки не вернутся в 2026 году – и все из-за «Невского»: но дату выхода 6 сезона «Первого отдела» уже можно обвести в календаре
У свежего детектива Netflix 50 000 000 просмотров, но в России его обсуждают меньше очередных «Ментов» с НТВ: «8 серий проглотил за вечер»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше