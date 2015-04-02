- эротический шедевр, вызвавший скандал на Каннском кинофестивале.
Фильм, основанный на реальных событиях, произошедших в 1936 году. Всепоглощающая страсть, закончившаяся трагедией, когда японка отрезала мужское достоинство у своего любовника и четыре дня ходила с ним по улицам города, пока ее не арестовали. Суд над ней потряс всю Японию, однако, к ней проявили снисхождение, и она была оправдана.
В 1976 году картина стала сенсацией на Каннском кинофестивале, где ее назвали первым великим эротическим фильмом. Фильм получил Специальный приз на МКФ в Чикаго и приз Британской киноакадемии.
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