В 9-м сезоне сериала «Тайны следствия» на голову следовательницы Марии Сергеевны так и сыплются новые загадочные преступления. Кто-то взрывает в дачном поселке брошенный автомобиль, пропавший предприниматель обнаруживается мертвым на старой фабрике, и даже новогодний корпоратив в одной из петербургских компаний «дарит» прокуратуре труп Деда Мороза. Швецовой и ее коллегам приходится обследовать в поисках улик заброшенные здания, допрашивать продавцов обуви и отбиваться от дотошных журналистов. Несмотря на поднявшуюся в СМИ шумиху вокруг очередного дела, Маша сохраняет самообладание и встречает сложности с улыбкой.