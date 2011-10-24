Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tajny sledstviya 2000, season 9

Tajny sledstviya season 9 poster
Kinoafisha TV Shows Tajny sledstviya Seasons Season 9

Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 9
Season premiere 24 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 9 description

В 9-м сезоне сериала «Тайны следствия» на голову следовательницы Марии Сергеевны так и сыплются новые загадочные преступления. Кто-то взрывает в дачном поселке брошенный автомобиль, пропавший предприниматель обнаруживается мертвым на старой фабрике, и даже новогодний корпоратив в одной из петербургских компаний «дарит» прокуратуре труп Деда Мороза. Швецовой и ее коллегам приходится обследовать в поисках улик заброшенные здания, допрашивать продавцов обуви и отбиваться от дотошных журналистов. Несмотря на поднявшуюся в СМИ шумиху вокруг очередного дела, Маша сохраняет самообладание и встречает сложности с улыбкой.

Series rating

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Write review
Tajny sledstviya List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Защита Полежаева. Часть 1
Season 9 Episode 1
24 October 2011
Защита Полежаева. Часть 2
Season 9 Episode 2
24 November 2011
Смерть для служебного пользования. Часть 1
Season 9 Episode 3
24 October 2011
Смерть для служебного пользования. Часть 2
Season 9 Episode 4
24 October 2011
Миллионер в трущобах. Часть 1
Season 9 Episode 5
25 October 2011
Миллионер в трущобах. Часть 2
Season 9 Episode 6
25 October 2011
Треугольник ненависти. Часть 1
Season 9 Episode 7
26 October 2011
Треугольник ненависти. Часть 2
Season 9 Episode 8
26 October 2011
Товар - деньги - товар. Часть 1
Season 9 Episode 9
27 October 2011
Товар - деньги - товар. Часть 2
Season 9 Episode 10
27 October 2011
Попутчик. Часть 1
Season 9 Episode 11
31 October 2011
Попутчик. Часть 2
Season 9 Episode 12
31 October 2011
Дед Мороз в гневе. Часть 1
Season 9 Episode 13
31 October 2011
Дед Мороз в гневе. Часть 2
Season 9 Episode 14
31 October 2011
Кровь и кетчуп. Часть 1
Season 9 Episode 15
1 November 2011
Кровь и кетчуп. Часть 2
Season 9 Episode 16
1 November 2011
Гибельный код. Часть 1
Season 9 Episode 17
2 November 2011
Гибельный код. Часть 2
Season 9 Episode 18
2 November 2011
Чистосердечное признание. Часть 1
Season 9 Episode 19
3 November 2011
Чистосердечное признание. Часть 2
Season 9 Episode 20
3 November 2011
Семейные ценности. Часть 1
Season 9 Episode 21
7 November 2011
Семейные ценности. Часть 2
Season 9 Episode 22
7 November 2011
Шесть миллионов свидетелей. Часть 1
Season 9 Episode 23
8 November 2011
Шесть миллионов свидетелей. Часть 2
Season 9 Episode 24
8 November 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more