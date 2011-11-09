В 10-м сезоне сериала «Тайны следствия» неудачливый бизнесмен берет в долг крупную сумму у криминального авторитета. Мужчина уверен в своем новом проекте и честно собирается вернуть все в срок. Но не успевает он сесть в машину, как на него нападает собственный шофер и исчезает вместе с деньгами. Это дело берет Мария Швецова. Следовательница уверена, что за преступлением скрывается не простой грабитель, а чей-то коварный план. У нее появляется шанс раскрыть несколько «подвешенных» дел. В дополнение ко всему на нее сваливается очередной труп. Тело женщина находит во время неспешной утренней прогулки в парке.