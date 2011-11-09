Menu
Tajny sledstviya 2000, season 10

Tajny sledstviya season 10 poster
Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 10
Season premiere 9 November 2011
Production year 2011
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 10 description

В 10-м сезоне сериала «Тайны следствия» неудачливый бизнесмен берет в долг крупную сумму у криминального авторитета. Мужчина уверен в своем новом проекте и честно собирается вернуть все в срок. Но не успевает он сесть в машину, как на него нападает собственный шофер и исчезает вместе с деньгами. Это дело берет Мария Швецова. Следовательница уверена, что за преступлением скрывается не простой грабитель, а чей-то коварный план. У нее появляется шанс раскрыть несколько «подвешенных» дел. В дополнение ко всему на нее сваливается очередной труп. Тело женщина находит во время неспешной утренней прогулки в парке.

Series rating

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Горячие следы. Часть 1
Season 10 Episode 1
9 November 2011
Горячие следы. Часть 2
Season 10 Episode 2
9 November 2011
Чужая дверь. Часть 1
Season 10 Episode 3
10 November 2011
Чужая дверь. Часть 2
Season 10 Episode 4
10 November 2011
Перевернутая Дженни. Часть 1
Season 10 Episode 5
14 November 2011
Перевернутая Дженни. Часть 2
Season 10 Episode 6
14 November 2011
Чёрная метка. Часть 1
Season 10 Episode 7
15 November 2011
Чёрная метка. Часть 2
Season 10 Episode 8
15 November 2011
Воровская кровь. Часть 1
Season 10 Episode 9
16 November 2011
Воровская кровь. Часть 2
Season 10 Episode 10
16 November 2011
Кровь за кровь. Часть 1
Season 10 Episode 11
17 November 2011
Кровь за кровь. Часть 2
Season 10 Episode 12
17 November 2011
Подозреваемый джип. Часть 1
Season 10 Episode 13
21 November 2011
Подозреваемый джип. Часть 2
Season 10 Episode 14
21 November 2011
Любовь к деньгам с первого взгляда. Часть 1
Season 10 Episode 15
22 November 2011
Любовь к деньгам с первого взгляда. Часть 2
Season 10 Episode 16
22 November 2011
Не сидите на столе. Часть 1
Season 10 Episode 17
23 November 2011
Не сидите на столе. Часть 2
Season 10 Episode 18
23 November 2011
Гоп-стоп. Часть 1
Season 10 Episode 19
24 November 2011
Гоп-стоп. Часть 2
Season 10 Episode 20
24 November 2011
Кто старое помянет. Часть 1
Season 10 Episode 21
28 November 2011
Кто старое помянет. Часть 2
Season 10 Episode 22
28 November 2011
Золотое дело. Часть 1
Season 10 Episode 23
29 November 2011
Золотое дело. Часть 2
Season 10 Episode 24
29 November 2011
