Tajny sledstviya 2000, season 18

Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 18
Season premiere 17 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 18 description

В 18-м сезоне сериала «Тайны следствия» прямо к порогу следственного комитета Заневского района кто-то привозит труп мужчины в маске и с загадочной запиской. Это не просто очередное дерзкое преступление – это настоящий вызов полицейским и лично Марии Сергеевне Швецовой. Ей приходится бросить все силы на это расследование, но и другие дела не ждут. Известного в районе бизнесмена кто-то из гостей убивает с помощью яда прямо на его собственном дне рождения. При этом на Маше лежит и ответственность за свою семью. Теперь у женщины уже не двое, а трое детей, да и любимые мужчины не перестают подкидывать ей проблемы.

Series rating

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Tajny sledstviya List of episodes TV series release schedule
Готовые убивать 1 серия
Season 18 Episode 1
17 December 2018
Готовые убивать 2 серия
Season 18 Episode 2
17 December 2018
Вечерние новости 1 серия
Season 18 Episode 3
18 December 2018
Вечерние новости 2 серия
Season 18 Episode 4
18 December 2018
След волка 1 серия
Season 18 Episode 5
19 December 2018
След волка 2 серия
Season 18 Episode 6
19 December 2018
Похищение невесты 1 серия
Season 18 Episode 7
20 December 2018
Похищение невесты 2 серия
Season 18 Episode 8
20 December 2018
Пробуждение дьявола 1 серия
Season 18 Episode 9
21 December 2018
Пробуждение дьявола 2 серия
Season 18 Episode 10
21 December 2018
Автопортрет художника Арнольдова 1 серия
Season 18 Episode 11
24 December 2018
Автопортрет художника Арнольдова 2 серия
Season 18 Episode 12
24 December 2018
Настоящая любовь 1 серия
Season 18 Episode 13
25 December 2018
Настоящая любовь 2 серия
Season 18 Episode 14
25 December 2018
Божий одуванчик 1 серия
Season 18 Episode 15
26 December 2018
Божий одуванчик 2 серия
Season 18 Episode 16
26 December 2018
Сезон охоты 1 серия
Season 18 Episode 17
27 December 2018
Сезон охоты 2 серия
Season 18 Episode 18
27 December 2018
Линия смерти 1 серия
Season 18 Episode 19
28 December 2018
Линия смерти 2 серия
Season 18 Episode 20
28 December 2018
Визит призрака 1 серия
Season 18 Episode 21
28 December 2018
Визит призрака 2 серия
Season 18 Episode 22
28 December 2018
Третий в капюшоне 1 серия
Season 18 Episode 23
28 December 2018
Третий в капюшоне 2 серия
Season 18 Episode 24
28 December 2018
