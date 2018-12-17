В 18-м сезоне сериала «Тайны следствия» прямо к порогу следственного комитета Заневского района кто-то привозит труп мужчины в маске и с загадочной запиской. Это не просто очередное дерзкое преступление – это настоящий вызов полицейским и лично Марии Сергеевне Швецовой. Ей приходится бросить все силы на это расследование, но и другие дела не ждут. Известного в районе бизнесмена кто-то из гостей убивает с помощью яда прямо на его собственном дне рождения. При этом на Маше лежит и ответственность за свою семью. Теперь у женщины уже не двое, а трое детей, да и любимые мужчины не перестают подкидывать ей проблемы.