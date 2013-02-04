Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tajny sledstviya 2000, season 12

Tajny sledstviya season 12 poster
Kinoafisha TV Shows Tajny sledstviya Seasons Season 12

Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 12
Season premiere 4 February 2013
Production year 2013
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 12 description

В 12-м сезоне сериала «Тайны следствия» отважная следовательница Маша Швецова увлечена семейными делами. Ее сын Костя приезжает на каникулы после очередного семестра в Великобритании, а дочка Злата становится совсем взрослой и начинает встречаться с парнями. Но из личных дел женщину вырывает звонок Филонова. Прямо из аэропорта ей приходится поехать на место преступления. Кто-то застрелил директора рынка прямо на крыльце одной из его торговых точек. Причем у Марии есть причины опасаться, что опасный преступник находится гораздо ближе, чем хотелось бы, к ней и ее семье. Даже в собственном доме она не чувствует себя в безопасности.

Series rating

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Write review
Tajny sledstviya List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Лишний. Часть 1
Season 12 Episode 1
4 February 2013
Лишний. Часть 2
Season 12 Episode 2
4 February 2013
Нелюдь. Часть 1
Season 12 Episode 3
5 February 2013
Нелюдь. Часть 2
Season 12 Episode 4
5 February 2013
Четыре женщины. Часть 1
Season 12 Episode 5
6 February 2013
Четыре женщины. Часть 2
Season 12 Episode 6
6 February 2013
Родительский день. Часть 1
Season 12 Episode 7
7 February 2013
Родительский день. Часть 2
Season 12 Episode 8
7 February 2013
Реликт. Часть 1
Season 12 Episode 9
11 February 2013
Реликт. Часть 2
Season 12 Episode 10
11 February 2013
Панацея. Часть 1
Season 12 Episode 11
12 February 2013
Панацея. Часть 2
Season 12 Episode 12
12 February 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more