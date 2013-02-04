В 12-м сезоне сериала «Тайны следствия» отважная следовательница Маша Швецова увлечена семейными делами. Ее сын Костя приезжает на каникулы после очередного семестра в Великобритании, а дочка Злата становится совсем взрослой и начинает встречаться с парнями. Но из личных дел женщину вырывает звонок Филонова. Прямо из аэропорта ей приходится поехать на место преступления. Кто-то застрелил директора рынка прямо на крыльце одной из его торговых точек. Причем у Марии есть причины опасаться, что опасный преступник находится гораздо ближе, чем хотелось бы, к ней и ее семье. Даже в собственном доме она не чувствует себя в безопасности.