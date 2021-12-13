В 21-м сезоне сериала «Тайны следствия» подполковник Швецова раскрывает несколько новых громких дел. Ее коллега Кораблев случайно становится свидетелем убийства, за расследование которого немедленно берется. Параллельно кто-то расправляется с парой популярных фигуристов, влиятельный бизнесмен лишается единственной дочери, в Петербурге находят труп коренного аргентинца, а на съемочной площадке – тело одного из актеров. Специалистам помогает вернувшаяся на службу Людмила Колонкова, которую Ковин после декрета переводит в Машин отдел. Тем временем Злата увлекается журналистикой, а Платонов решает жениться на Швецовой.