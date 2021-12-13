Menu
Tajny sledstviya 2000, season 21

Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 21
Season premiere 13 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
В 21-м сезоне сериала «Тайны следствия» подполковник Швецова раскрывает несколько новых громких дел. Ее коллега Кораблев случайно становится свидетелем убийства, за расследование которого немедленно берется. Параллельно кто-то расправляется с парой популярных фигуристов, влиятельный бизнесмен лишается единственной дочери, в Петербурге находят труп коренного аргентинца, а на съемочной площадке – тело одного из актеров. Специалистам помогает вернувшаяся на службу Людмила Колонкова, которую Ковин после декрета переводит в Машин отдел. Тем временем Злата увлекается журналистикой, а Платонов решает жениться на Швецовой.

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Из личной неприязни. Часть 1
Season 21 Episode 1
13 December 2021
Из личной неприязни. Часть 2
Season 21 Episode 2
13 December 2021
По ту сторону льда. Часть 1
Season 21 Episode 3
14 December 2021
По ту сторону льда. Часть 2
Season 21 Episode 4
14 December 2021
Охота. Часть 1
Season 21 Episode 5
15 December 2021
Охота. Часть 2
Season 21 Episode 6
15 December 2021
Цена свободы. Часть 1
Season 21 Episode 7
16 December 2021
Цена свободы. Часть 2
Season 21 Episode 8
16 December 2021
Наследство. Часть 1
Season 21 Episode 9
20 December 2021
Наследство. Часть 2
Season 21 Episode 10
20 December 2021
Старые связи. Часть 1
Season 21 Episode 11
21 December 2021
Старые связи. Часть 2
Season 21 Episode 12
21 December 2021
Хитрец. Часть 1
Season 21 Episode 13
22 December 2021
Хитрец. Часть 2
Season 21 Episode 14
22 December 2021
Пустота. Часть 1
Season 21 Episode 15
23 December 2021
Пустота. Часть 2
Season 21 Episode 16
23 December 2021
Кукловод. Часть 1
Season 21 Episode 17
28 November 2022
Кукловод. Часть 2
Season 21 Episode 18
28 November 2022
Человек из ниоткуда. Часть 1
Season 21 Episode 19
29 November 2022
Человек из ниоткуда. Часть 2
Season 21 Episode 20
29 November 2022
Насыщенная жизнь студентки Королевой. Часть 1
Season 21 Episode 21
30 November 2022
Насыщенная жизнь студентки Королевой. Часть 2
Season 21 Episode 22
30 November 2022
Чужое счастье. Часть 1
Season 21 Episode 23
1 December 2022
Чужое счастье. Часть 2
Season 21 Episode 24
1 December 2022
