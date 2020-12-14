Menu
Tajny sledstviya 2000, season 20

Tajny sledstviya season 20 poster
Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 20
Season premiere 14 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 20 description

В 20-м сезоне сериала «Тайны следствия» во вверенном следовательнице Швецовой районе, как всегда, неспокойно. У именитого коллекционера кто-то похищает несколько бесценных произведений искусства, за простой дорожной аварией скрывается коварное убийство, а опытный инженер подрывается на бомбе в собственной лаборатории. Когда одно из расследований заводит Машу в тупик, на пороге следственного комитета появляются люди «из высшей инстанции», которые просят женщину замять дело. Но профессионализм и принципиальность не позволяют Швецовой отступиться даже в такой рискованной ситуации.

Series rating

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Tajny sledstviya List of episodes
Московские гости. Часть 1
Season 20 Episode 1
14 December 2020
Московские гости. Часть 2
Season 20 Episode 2
14 December 2020
Шиномонтаж. Часть 1
Season 20 Episode 3
15 December 2020
Шиномонтаж. Часть 2
Season 20 Episode 4
15 December 2020
Смерть по расчету. Часть 1
Season 20 Episode 5
16 December 2020
Смерть по расчету. Часть 2
Season 20 Episode 6
16 December 2020
Счастливы вместе. Часть 1
Season 20 Episode 7
17 December 2020
Счастливы вместе. Часть 2
Season 20 Episode 8
17 December 2020
Ритуальная жертва. Часть 1
Season 20 Episode 9
21 December 2020
Ритуальная жертва. Часть 2
Season 20 Episode 10
21 December 2020
Попытка к бегству. Часть 1
Season 20 Episode 11
22 December 2020
Попытка к бегству. Часть 2
Season 20 Episode 12
22 December 2020
Тройной прыжок. Часть 1
Season 20 Episode 13
23 December 2020
Тройной прыжок. Часть 2
Season 20 Episode 14
23 December 2020
Дом с привидениями. Часть 1
Season 20 Episode 15
24 December 2020
Дом с привидениями. Часть 2
Season 20 Episode 16
24 December 2020
Доброе утро, страна. Часть 1
Season 20 Episode 17
25 December 2020
Доброе утро, страна. Часть 2
Season 20 Episode 18
25 December 2020
Тайный пациент. Часть 1
Season 20 Episode 19
28 December 2020
Тайный пациент. Часть 2
Season 20 Episode 20
28 December 2020
Последний праздник. Часть 1
Season 20 Episode 21
29 December 2020
Последний праздник. Часть 2
Season 20 Episode 22
29 December 2020
Незваный труп. Часть 1
Season 20 Episode 23
30 December 2020
Незваный труп. Часть 2
Season 20 Episode 24
30 December 2020
