В 20-м сезоне сериала «Тайны следствия» во вверенном следовательнице Швецовой районе, как всегда, неспокойно. У именитого коллекционера кто-то похищает несколько бесценных произведений искусства, за простой дорожной аварией скрывается коварное убийство, а опытный инженер подрывается на бомбе в собственной лаборатории. Когда одно из расследований заводит Машу в тупик, на пороге следственного комитета появляются люди «из высшей инстанции», которые просят женщину замять дело. Но профессионализм и принципиальность не позволяют Швецовой отступиться даже в такой рискованной ситуации.