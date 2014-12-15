Menu
Tajny sledstviya 2000, season 14

Tajny sledstviya season 14 poster
Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 14
Season premiere 15 December 2014
Production year 2014
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 14 description

В 14-м сезоне сериала «Тайны следствия» Маша Швецова продолжает работу в Заневском отделении УМВД. Новое дело на первый взгляд кажется простым и понятным как белый день. Столичный тусовщик пытается изнасиловать девушку, с которой только что познакомился в клубе. Вот только самого представителя золотой молодежи кто-то убивает, а его несостоявшаяся жертва бесследно исчезает из машины. Неужели девушка так жестоко отомстила своему обидчику? Или же она сама сейчас в опасности по вине некоего стороннего убийцы? Погрузившись в расследование, Мария не успевает справляться с домашними делами, и Луганский нанимает домработницу.

Series rating

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Оторва. Часть 1
Season 14 Episode 1
15 December 2014
Оторва. Часть 2
Season 14 Episode 2
15 December 2014
Компромат. Часть 1
Season 14 Episode 3
15 December 2014
Компромат. Часть 2
Season 14 Episode 4
15 December 2014
Сердечная недостаточность. Часть 1
Season 14 Episode 5
16 December 2014
Сердечная недостаточность. Часть 2
Season 14 Episode 6
16 December 2014
Лишние люди. Часть 1
Season 14 Episode 7
16 December 2014
Лишние люди. Часть 2
Season 14 Episode 8
16 December 2014
Парик. Часть 1
Season 14 Episode 9
17 December 2014
Парик. Часть 2
Season 14 Episode 10
17 December 2014
Добрый человек. Часть 1
Season 14 Episode 11
17 December 2014
Добрый человек. Часть 2
Season 14 Episode 12
17 December 2014
Бодяга. Часть 1
Season 14 Episode 13
18 December 2014
Бодяга. Часть 2
Season 14 Episode 14
18 December 2014
Доставка. Часть 1
Season 14 Episode 15
18 December 2014
Доставка. Часть 2
Season 14 Episode 16
18 December 2014
