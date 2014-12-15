В 14-м сезоне сериала «Тайны следствия» Маша Швецова продолжает работу в Заневском отделении УМВД. Новое дело на первый взгляд кажется простым и понятным как белый день. Столичный тусовщик пытается изнасиловать девушку, с которой только что познакомился в клубе. Вот только самого представителя золотой молодежи кто-то убивает, а его несостоявшаяся жертва бесследно исчезает из машины. Неужели девушка так жестоко отомстила своему обидчику? Или же она сама сейчас в опасности по вине некоего стороннего убийцы? Погрузившись в расследование, Мария не успевает справляться с домашними делами, и Луганский нанимает домработницу.