В 4-м сезоне сериала «Тайны следствия» Женя и Володя готовятся к предстоящей свадьбе. Тем временем помощник прокурора Швецова прибывает в Петербург после продолжительного отпуска. Отношения с бывшим мужем никак не придут в норму, поэтому Маша находит спасение в работе. Кроме того, она старается помочь подруге с последними приготовлениями к долгожданному бракосочетанию. Вместе женщины отправляются в ювелирный магазин за кольцами, но даже там они умудряются случайно начать новое расследование. Ювелир убит, а в его желудке экспертиза обнаруживает пакет с наркотиками и изумрудное ожерелье.