Tajny sledstviya 2000, season 4

Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 4
Season premiere 14 March 2005
Production year 2005
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Тайны следствия» Женя и Володя готовятся к предстоящей свадьбе. Тем временем помощник прокурора Швецова прибывает в Петербург после продолжительного отпуска. Отношения с бывшим мужем никак не придут в норму, поэтому Маша находит спасение в работе. Кроме того, она старается помочь подруге с последними приготовлениями к долгожданному бракосочетанию. Вместе женщины отправляются в ювелирный магазин за кольцами, но даже там они умудряются случайно начать новое расследование. Ювелир убит, а в его желудке экспертиза обнаруживает пакет с наркотиками и изумрудное ожерелье.

Series rating

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Истинные ценности. Часть 1
Season 4 Episode 1
14 March 2005
Истинные ценности. Часть 2
Season 4 Episode 2
15 March 2005
Операция "Доктор". Часть 1
Season 4 Episode 3
16 March 2005
Операция "Доктор". Часть 2
Season 4 Episode 4
17 March 2005
Работа над ошибками. Часть 1
Season 4 Episode 5
21 March 2005
Работа над ошибками. Часть 2
Season 4 Episode 6
22 March 2005
Поедем, красотка, кататься. Часть 1
Season 4 Episode 7
23 March 2005
Поедем, красотка, кататься. Часть 2
Season 4 Episode 8
24 March 2005
История болезни. Часть 1
Season 4 Episode 9
28 March 2005
История болезни. Часть 2
Season 4 Episode 10
29 March 2005
Выбор оружия. Часть 1
Season 4 Episode 11
30 March 2005
Выбор оружия. Часть 2
Season 4 Episode 12
31 March 2005
