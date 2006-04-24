В 5-м сезоне сериала «Тайны следствия» в петербургской прокуратуре разгораются новые страсти. На сей раз переполох устраивают не преступные элементы, а сами сотрудники. Маша и ее бывший муж никак не определятся с методами воспитания сына. Тем временем молодожены Женя и Володя бурно «отмечают» первую семейную ссору прямо на рабочем месте. Женщина ревнует супруга к красавице Оле, которая даже не скрывает своих намерений. Ситуация обостряется, когда загадочный киллер убивает в подъезде Жениного старого знакомого, а под подозрением внезапно оказывается Винокуров. Да еще и Ковина на посту неожиданно сменяет новый руководитель.