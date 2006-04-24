Menu
Russian
Tajny sledstviya 2000, season 5

Tajny sledstviya season 5 poster
Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 5
Season premiere 24 April 2006
Production year 2006
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Тайны следствия» в петербургской прокуратуре разгораются новые страсти. На сей раз переполох устраивают не преступные элементы, а сами сотрудники. Маша и ее бывший муж никак не определятся с методами воспитания сына. Тем временем молодожены Женя и Володя бурно «отмечают» первую семейную ссору прямо на рабочем месте. Женщина ревнует супруга к красавице Оле, которая даже не скрывает своих намерений. Ситуация обостряется, когда загадочный киллер убивает в подъезде Жениного старого знакомого, а под подозрением внезапно оказывается Винокуров. Да еще и Ковина на посту неожиданно сменяет новый руководитель.

Series rating

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Поклонники. Часть 1
Season 5 Episode 1
24 April 2006
Поклонники. Часть 2
Season 5 Episode 2
25 April 2006
Кто есть кто. Часть 1
Season 5 Episode 3
26 April 2006
Кто есть кто. Часть 2
Season 5 Episode 4
27 April 2006
Фотограф. Часть 1
Season 5 Episode 5
2 May 2006
Фотограф. Часть 2
Season 5 Episode 6
3 May 2006
Приличные люди. Часть 1
Season 5 Episode 7
4 May 2006
Приличные люди. Часть 2
Season 5 Episode 8
5 May 2006
Смерть за кадром. Часть 1
Season 5 Episode 9
10 May 2006
Смерть за кадром. Часть 2
Season 5 Episode 10
10 May 2006
Вопросы воспитания. Часть 1
Season 5 Episode 11
11 May 2006
Вопросы воспитания. Часть 2
Season 5 Episode 12
11 May 2006
