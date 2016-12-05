В 16-м сезоне сериала «Тайны следствия» Мария Сергеевна сталкивается с несколькими проблемами одновременно. Ковин попадает в больницу, и женщине приходится заместить его на ответственном посту на время лечения. А в это время ее супруг Луганский в Москве участвует в подозрительной махинации. Он не раскрывает жене всех подробностей сделки, но опытная следовательница чувствует, что дело тут нечисто. Дима не прислушивается к ее уговорам и попадает в серьезные неприятности с законом. Теперь Маша вынуждена разрываться между семьей и работой. В довершение ко всему за ней начинает кто-то следить.