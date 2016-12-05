Menu
Tajny sledstviya 2000, season 16

Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 16
Season premiere 5 December 2016
Production year 2016
Number of episodes 20
Runtime 15 hours 0 minute
В 16-м сезоне сериала «Тайны следствия» Мария Сергеевна сталкивается с несколькими проблемами одновременно. Ковин попадает в больницу, и женщине приходится заместить его на ответственном посту на время лечения. А в это время ее супруг Луганский в Москве участвует в подозрительной махинации. Он не раскрывает жене всех подробностей сделки, но опытная следовательница чувствует, что дело тут нечисто. Дима не прислушивается к ее уговорам и попадает в серьезные неприятности с законом. Теперь Маша вынуждена разрываться между семьей и работой. В довершение ко всему за ней начинает кто-то следить.

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Черный список. Часть 1
Season 16 Episode 1
5 December 2016
Черный список. Часть 2
Season 16 Episode 2
5 December 2016
Заколдованный круг. Часть 1
Season 16 Episode 3
6 December 2016
Заколдованный круг. Часть 2
Season 16 Episode 4
6 December 2016
Любовь должна быть счастливой. Часть 1
Season 16 Episode 5
7 December 2016
Любовь должна быть счастливой. Часть 2
Season 16 Episode 6
7 December 2016
Тень из прошлого. Часть 1
Season 16 Episode 7
8 December 2016
Тень из прошлого. Часть 2
Season 16 Episode 8
8 December 2016
Личные интересы. Часть 1
Season 16 Episode 9
26 December 2016
Личные интересы. Часть 2
Season 16 Episode 10
26 December 2016
Смерть поэта. Часть 1
Season 16 Episode 11
27 December 2016
Смерть поэта. Часть 2
Season 16 Episode 12
27 December 2016
Последний вызов. Часть 1
Season 16 Episode 13
28 December 2016
Последний вызов. Часть 2
Season 16 Episode 14
28 December 2016
Ближний круг. Часть 1
Season 16 Episode 15
29 December 2016
Ближний круг. Часть 2
Season 16 Episode 16
29 December 2016
Решала. Часть 1
Season 16 Episode 17
30 December 2016
Решала. Часть 2
Season 16 Episode 18
30 December 2016
Отец. Часть 1
Season 16 Episode 19
30 December 2016
Отец. Часть 2
Season 16 Episode 20
30 December 2016
