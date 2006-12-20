Menu
Tajny sledstviya 2000, season 6

Title Сезон 6
Season premiere 20 December 2006
Production year 2006
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
В 6-м сезоне сериала «Тайны следствия» сотрудники петербургской прокуратуры находят новое дело в неожиданном месте. Маша с Луганским и Женя с Винокуровым устраивают двойное свидание на театральном спектакле, но и там им не удается отделаться от вездесущей службы. Тем временем в прессе начинается большой скандал. Кто-то избивает популярного журналиста, а тот при поддержке коллег спускает всех собак на полицию и прокуратуру. Во всех городских проблемах акулы пера обвиняют недобросовестных следователей, и фамилия Швецовой начинает мелькать на первых полосах изданий. Однако излишняя слава вовсе не помогает ей в поимке преступников.

7.2
6.3 IMDb
Личный состав. Часть 1
Season 6 Episode 1
20 December 2006
Личный состав. Часть 2
Season 6 Episode 2
20 December 2006
Веселый слоник. Часть 1
Season 6 Episode 3
21 December 2006
Веселый слоник. Часть 2
Season 6 Episode 4
21 December 2006
Звуки музыки. Часть 1
Season 6 Episode 5
25 December 2006
Звуки музыки. Часть 2
Season 6 Episode 6
25 December 2006
Защита свидетеля. Часть 1
Season 6 Episode 7
26 December 2006
Защита свидетеля. Часть 2
Season 6 Episode 8
26 December 2006
Срок давности. Часть 1
Season 6 Episode 9
27 December 2006
Срок давности. Часть 2
Season 6 Episode 10
27 December 2006
Вызов. Часть 1
Season 6 Episode 11
28 December 2006
Вызов. Часть 2
Season 6 Episode 12
28 December 2006
