В 6-м сезоне сериала «Тайны следствия» сотрудники петербургской прокуратуры находят новое дело в неожиданном месте. Маша с Луганским и Женя с Винокуровым устраивают двойное свидание на театральном спектакле, но и там им не удается отделаться от вездесущей службы. Тем временем в прессе начинается большой скандал. Кто-то избивает популярного журналиста, а тот при поддержке коллег спускает всех собак на полицию и прокуратуру. Во всех городских проблемах акулы пера обвиняют недобросовестных следователей, и фамилия Швецовой начинает мелькать на первых полосах изданий. Однако излишняя слава вовсе не помогает ей в поимке преступников.