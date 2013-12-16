Menu
Tajny sledstviya 2000, season 13

Tajny sledstviya season 13 poster
Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 13
Season premiere 16 December 2013
Production year 2013
Number of episodes 20
Runtime 15 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 13 description

В 13-м сезоне сериала «Тайны следствия» супруг Маши Дмитрий Луганский надолго оставляет семью, чтобы решить рабочие вопросы в Великобритании. В его отсутствие женщине на глаза попадается странный снимок, который заставляет ее усомниться в своем браке. Однако дочка Злата продолжает созваниваться с Димой по интернету и не позволяет родителям разрушить семью. Успокоение следовательница Мария Швецова, как всегда, находит в своей увлекательной, но опасной работе. Тем более в уголовный розыск как раз поступает новое дело об убийстве. На стройке находят тело неизвестного, который неожиданно оказывается влиятельным бизнесменом.

Series rating

7.2
6.3 IMDb
Извозчик. Часть 1
Season 13 Episode 1
16 December 2013
Извозчик. Часть 2
Season 13 Episode 2
16 December 2013
Злая любовь. Часть 1
Season 13 Episode 3
16 December 2013
Злая любовь. Часть 2
Season 13 Episode 4
16 December 2013
Маньяк. Часть 1
Season 13 Episode 5
17 December 2013
Маньяк. Часть 2
Season 13 Episode 6
17 December 2013
Дурные деньги. Часть 1
Season 13 Episode 7
17 December 2013
Дурные деньги. Часть 2
Season 13 Episode 8
18 December 2013
Секретный объект. Часть 1
Season 13 Episode 9
18 December 2013
Секретный объект. Часть 2
Season 13 Episode 10
18 December 2013
Авария. Часть 1
Season 13 Episode 11
19 December 2013
Авария. Часть 2
Season 13 Episode 12
19 December 2013
Ледовый месяц. Часть 1
Season 13 Episode 13
23 December 2013
Ледовый месяц. Часть 2
Season 13 Episode 14
23 December 2013
Семья без урода. Часть 1
Season 13 Episode 15
24 December 2013
Семья без урода. Часть 2
Season 13 Episode 16
24 December 2013
Маракасы. Часть 1
Season 13 Episode 17
25 December 2013
Маракасы. Часть 2
Season 13 Episode 18
25 December 2013
Дорогая жена. Часть 1
Season 13 Episode 19
26 December 2013
Дорогая жена. Часть 2
Season 13 Episode 20
26 December 2013
