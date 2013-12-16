В 13-м сезоне сериала «Тайны следствия» супруг Маши Дмитрий Луганский надолго оставляет семью, чтобы решить рабочие вопросы в Великобритании. В его отсутствие женщине на глаза попадается странный снимок, который заставляет ее усомниться в своем браке. Однако дочка Злата продолжает созваниваться с Димой по интернету и не позволяет родителям разрушить семью. Успокоение следовательница Мария Швецова, как всегда, находит в своей увлекательной, но опасной работе. Тем более в уголовный розыск как раз поступает новое дело об убийстве. На стройке находят тело неизвестного, который неожиданно оказывается влиятельным бизнесменом.