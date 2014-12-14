В 15-м сезоне сериала «Тайны следствия» в Заневском районе Северной столицы происходит чудовищное преступление. Молодую девушку Анну кто-то убивает прямо накануне ее свадьбы. Швецова выясняет, что незадолго до гибели жертва вдруг кардинально изменила внешность: перекрасилась в брюнетку из пепельной блондинки и купила одежду непривычного стиля. Следовательница подозревает, что безутешный жених не так уж сильно дорожил Аней и оказывал на нее психологическое воздействие. Тем временем в собственной семье Маши тоже возникают неурядицы. Луганский сообщает жене, что ему нужно переехать в Москву.