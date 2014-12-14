Menu
Tajny sledstviya 2000, season 15

Tajny sledstviya season 15 poster
Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 15
Season premiere 14 December 2015
Production year 2015
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 15 description

В 15-м сезоне сериала «Тайны следствия» в Заневском районе Северной столицы происходит чудовищное преступление. Молодую девушку Анну кто-то убивает прямо накануне ее свадьбы. Швецова выясняет, что незадолго до гибели жертва вдруг кардинально изменила внешность: перекрасилась в брюнетку из пепельной блондинки и купила одежду непривычного стиля. Следовательница подозревает, что безутешный жених не так уж сильно дорожил Аней и оказывал на нее психологическое воздействие. Тем временем в собственной семье Маши тоже возникают неурядицы. Луганский сообщает жене, что ему нужно переехать в Москву.

Series rating

7.2
6.3 IMDb
С чистого листа. Часть 1
Season 15 Episode 1
14 December 2015
С чистого листа. Часть 2
Season 15 Episode 2
14 December 2014
Мальчик со скрипкой. Часть 1
Season 15 Episode 3
14 December 2015
Мальчик со скрипкой. Часть 2
Season 15 Episode 4
15 December 2015
Верное средство. Часть 1
Season 15 Episode 5
15 December 2015
Верное средство. Часть 2
Season 15 Episode 6
15 December 2015
Короткое замыкание. Часть 1
Season 15 Episode 7
16 December 2015
Короткое замыкание. Часть 2
Season 15 Episode 8
16 December 2015
Луна в скорпионе. Часть 1
Season 15 Episode 9
17 December 2015
Луна в скорпионе. Часть 2
Season 15 Episode 10
17 December 2015
Должник. Часть 1
Season 15 Episode 11
21 December 2015
Должник. Часть 2
Season 15 Episode 12
21 December 2015
Маска смерти. Часть 1
Season 15 Episode 13
21 December 2015
Маска смерти. Часть 2
Season 15 Episode 14
22 December 2015
Смешанные чувства. Часть 1
Season 15 Episode 15
22 December 2015
Смешанные чувства. Часть 2
Season 15 Episode 16
22 December 2015
