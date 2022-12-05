В 22-м сезоне сериала «Тайны следствия» молодого парня Сергея Розанова находят убитым во дворе его собственного дома. Постепенно дело обрастает интересными подробностями: в квартире жертвы обнаруживаются наркотики, но все его знакомые уверяют, что он никогда в жизни не употреблял запрещенные вещества. За дело берется Мария Швецова, которой вновь придется работать в тандеме со старой подругой – следовательницей Людмилой Колонковой. Также коллегам предстоит вычислить серийного убийцу, все преступления которого нарочито отличаются друг от друга, и разобраться в причинах нападения на безобидную, на первый взгляд, пожилую даму.