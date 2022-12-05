Menu
Tajny sledstviya 2000, season 22

Title Сезон 22
Season premiere 5 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 22 description

В 22-м сезоне сериала «Тайны следствия» молодого парня Сергея Розанова находят убитым во дворе его собственного дома. Постепенно дело обрастает интересными подробностями: в квартире жертвы обнаруживаются наркотики, но все его знакомые уверяют, что он никогда в жизни не употреблял запрещенные вещества. За дело берется Мария Швецова, которой вновь придется работать в тандеме со старой подругой – следовательницей Людмилой Колонковой. Также коллегам предстоит вычислить серийного убийцу, все преступления которого нарочито отличаются друг от друга, и разобраться в причинах нападения на безобидную, на первый взгляд, пожилую даму.

7.2
6.3 IMDb
Зелье. Часть 1
Season 22 Episode 1
5 December 2022
Зелье. Часть 2
Season 22 Episode 2
5 December 2022
Сердечная недостаточность. Часть 1
Season 22 Episode 3
6 December 2022
Сердечная недостаточность. Часть 2
Season 22 Episode 4
6 December 2022
Легкая добыча. Часть 1
Season 22 Episode 5
7 December 2022
Легкая добыча. Часть 2
Season 22 Episode 6
7 December 2022
Звездная пыль. Часть 1
Season 22 Episode 7
8 December 2022
Звездная пыль. Часть 2
Season 22 Episode 8
8 December 2022
Сезон охоты. Часть 1
Season 22 Episode 9
12 December 2022
Сезон охоты. Часть 2
Season 22 Episode 10
12 December 2022
Бумажная пуля. Часть 1
Season 22 Episode 11
13 December 2022
Бумажная пуля. Часть 2
Season 22 Episode 12
13 December 2022
Черная месса. Часть 1
Season 22 Episode 13
14 December 2022
Черная месса. Часть 2
Season 22 Episode 14
14 December 2022
Напарник. Часть 1
Season 22 Episode 15
15 December 2022
Напарник. Часть 2
Season 22 Episode 16
15 December 2022
