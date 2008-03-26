Menu
Tajny sledstviya 2000, season 7

Title Сезон 7
Season premiere 26 March 2008
Production year 2008
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
В 7-м сезоне сериала «Тайны следствия» талантливая петербургская следовательница Маша снова идет на повышение. На этот раз ей предстоит временно заменить на посту главного районного прокурора. Однако вместе с новой ответственной должностью у нее появляются и новые проблемы. Тем временем сын Швецовой по настоянию ее бывшего супруга отправляется учиться в элитную зарубежную школу. А в прокуратуре вновь не обходится без скандалов. Теперь по швам трещит брак Зои. Женщина начинает ревновать своего не в меру общительного мужа-журналиста и решает обратиться за помощью к экстрасенсу, который неожиданно становится фигурантом нового дела.

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Чёрная магия. Часть 1
Season 7 Episode 1
26 March 2008
Чёрная магия. Часть 2
Season 7 Episode 2
26 March 2008
Дорогой подарок. Часть 1
Season 7 Episode 3
27 March 2008
Дорогой подарок. Часть 2
Season 7 Episode 4
27 March 2008
Лучший способ защиты. Часть 1
Season 7 Episode 5
31 March 2008
Лучший способ защиты. Часть 2
Season 7 Episode 6
31 March 2008
Родственные узы. Часть 1
Season 7 Episode 7
1 April 2008
Родственные узы. Часть 2
Season 7 Episode 8
1 April 2008
Домой. Часть 1
Season 7 Episode 9
2 April 2008
Домой. Часть 2
Season 7 Episode 10
2 April 2008
Три дня. Часть 1
Season 7 Episode 11
3 April 2008
Три дня. Часть 2
Season 7 Episode 12
3 April 2008
