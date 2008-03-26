В 7-м сезоне сериала «Тайны следствия» талантливая петербургская следовательница Маша снова идет на повышение. На этот раз ей предстоит временно заменить на посту главного районного прокурора. Однако вместе с новой ответственной должностью у нее появляются и новые проблемы. Тем временем сын Швецовой по настоянию ее бывшего супруга отправляется учиться в элитную зарубежную школу. А в прокуратуре вновь не обходится без скандалов. Теперь по швам трещит брак Зои. Женщина начинает ревновать своего не в меру общительного мужа-журналиста и решает обратиться за помощью к экстрасенсу, который неожиданно становится фигурантом нового дела.