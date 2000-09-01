Menu
Tajny sledstviya 2000, season 1

Tajny sledstviya season 1 poster
Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 September 2000
Production year 2000
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тайны следствия» молодая и привлекательная женщина Мария Швецова работает старшим следователем в прокуратуре Северной столицы. Каждый день она имеет дело с настоящими преступниками и подвергает свою жизнь постоянной опасности. Такое жизненное призвание совсем не радует ее любимого мужчину, поэтому в семье Маши начинаются проблемы. Однажды начальство передает следовательнице дело об убийстве известного предпринимателя, закрытое много лет назад за неимением улик и свидетелей. Одновременно в городе стреляют в политического деятеля, и Маша начинает подозревать, что два расследования связаны.

Series rating

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Мягкая лапа смерти. Часть 1
Season 1 Episode 1
1 September 2000
Мягкая лапа смерти. Часть 2
Season 1 Episode 2
1 September 2000
Мягкая лапа смерти. Часть 3
Season 1 Episode 3
1 September 2000
Мягкая лапа смерти. Часть 4
Season 1 Episode 4
1 September 2000
Гроб на две персоны. Часть 1
Season 1 Episode 5
5 September 2001
Гроб на две персоны. Часть 2
Season 1 Episode 6
5 November 2001
Гроб на две персоны. Часть 3
Season 1 Episode 7
5 November 2001
Гроб на две персоны. Часть 4
Season 1 Episode 8
5 November 2001
Странности Алисы. Часть 1
Season 1 Episode 9
8 November 2001
Странности Алисы. Часть 2
Season 1 Episode 10
8 November 2001
Женские слёзы. Часть 1
Season 1 Episode 11
10 November 2001
Женские слёзы. Часть 2
Season 1 Episode 12
10 November 2001
Чужой крест. Часть 1
Season 1 Episode 13
11 November 2001
Чужой крест. Часть 2
Season 1 Episode 14
11 November 2001
Практикантка. Часть 1
Season 1 Episode 15
13 November 2001
Практикантка. Часть 2
Season 1 Episode 16
13 November 2001
