В 1-м сезоне сериала «Тайны следствия» молодая и привлекательная женщина Мария Швецова работает старшим следователем в прокуратуре Северной столицы. Каждый день она имеет дело с настоящими преступниками и подвергает свою жизнь постоянной опасности. Такое жизненное призвание совсем не радует ее любимого мужчину, поэтому в семье Маши начинаются проблемы. Однажды начальство передает следовательнице дело об убийстве известного предпринимателя, закрытое много лет назад за неимением улик и свидетелей. Одновременно в городе стреляют в политического деятеля, и Маша начинает подозревать, что два расследования связаны.