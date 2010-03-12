В 9 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» отборочный тур удается пройти девяти магам и колдунам. Вот их имена: Наталья Бантеева, Нонна Хидирян, Валентин Дивин, Юрий Оленин, Сергей Хорьков, Флюра Шафикова, Юрий Испарьянц, Галина Овчинникова и Ильмира Дербенцева. Нонна, которая уже появлялась в предыдущих сезонах программы, попала в 9-й сезон без кастинга, чем вызвала неприязнь конкурентов с первых же испытаний. Но участников рассудили непростые испытания, равные для всех: расследование поджога в квартире Бари Алибасова и убийства юной девушки, рассказ о Людмиле Зыкиной по ее фото в конверте и многое другое.