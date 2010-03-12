Menu
Bitva ekstrasensov (2007), season 9

Bitva ekstrasensov season 9 poster
Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 9
Season premiere 12 March 2010
Production year 2010
Number of episodes 13
Runtime 15 hours 10 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 9 description

В 9 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» отборочный тур удается пройти девяти магам и колдунам. Вот их имена: Наталья Бантеева, Нонна Хидирян, Валентин Дивин, Юрий Оленин, Сергей Хорьков, Флюра Шафикова, Юрий Испарьянц, Галина Овчинникова и Ильмира Дербенцева. Нонна, которая уже появлялась в предыдущих сезонах программы, попала в 9-й сезон без кастинга, чем вызвала неприязнь конкурентов с первых же испытаний. Но участников рассудили непростые испытания, равные для всех: расследование поджога в квартире Бари Алибасова и убийства юной девушки, рассказ о Людмиле Зыкиной по ее фото в конверте и многое другое.

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Выпуск 1
Season 9 Episode 1
12 March 2010
Выпуск 2
Season 9 Episode 2
19 March 2010
Выпуск 3
Season 9 Episode 3
26 March 2010
Выпуск 4
Season 9 Episode 4
2 April 2010
Выпуск 5
Season 9 Episode 5
9 April 2010
Выпуск 6
Season 9 Episode 6
16 April 2010
Выпуск 7
Season 9 Episode 7
23 April 2010
Выпуск 8
Season 9 Episode 8
30 April 2010
Выпуск 9
Season 9 Episode 9
7 May 2010
Выпуск 10
Season 9 Episode 10
14 May 2010
Выпуск 11
Season 9 Episode 11
21 May 2010
Выпуск 12
Season 9 Episode 12
28 May 2010
Выпуск 13. Финал.
Season 9 Episode 13
4 June 2010
