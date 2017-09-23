В 18 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» паранормальное сражение между ведьмами, колдунами, шаманами и парапсихологами вновь выходит на российские экраны. Мэрилин Керро шокирует всех, пройдя отборочное испытание уже в четвертый раз. Ведьма из Эстонии уверяет, что ею движут не личные амбиции, а желание помочь как можно большему количеству нуждающихся в ее даре людей. Также внимание к себе привлекают экстрасенс из солнечной Португалии Мария Зуева, молодой маг из Уфы Никита Турчин, брат и сестра из Казахстана Дана и Жан Алибековы, парахудожница Олеся Молчанова, турок Константин Гецати, врач Александр Кинжинов, Ирина Маклакова, Рустам Зартдинов, Максим Никитин и Иван Шабанов.