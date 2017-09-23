Menu
Bitva ekstrasensov (2007), season 18

Title Сезон 18
Season premiere 23 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 14
Runtime 16 hours 20 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 18 description

В 18 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» паранормальное сражение между ведьмами, колдунами, шаманами и парапсихологами вновь выходит на российские экраны. Мэрилин Керро шокирует всех, пройдя отборочное испытание уже в четвертый раз. Ведьма из Эстонии уверяет, что ею движут не личные амбиции, а желание помочь как можно большему количеству нуждающихся в ее даре людей. Также внимание к себе привлекают экстрасенс из солнечной Португалии Мария Зуева, молодой маг из Уфы Никита Турчин, брат и сестра из Казахстана Дана и Жан Алибековы, парахудожница Олеся Молчанова, турок Константин Гецати, врач Александр Кинжинов, Ирина Маклакова, Рустам Зартдинов, Максим Никитин и Иван Шабанов.

Выпуск 1. Отборочные испытания.
Season 18 Episode 1
23 September 2017
Выпуск 2
Season 18 Episode 2
30 September 2017
Выпуск 3
Season 18 Episode 3
7 October 2017
Выпуск 4
Season 18 Episode 4
14 October 2017
Выпуск 5
Season 18 Episode 5
21 October 2017
Выпуск 6
Season 18 Episode 6
28 October 2017
Выпуск 7
Season 18 Episode 7
4 November 2017
Выпуск 8
Season 18 Episode 8
11 November 2017
Выпуск 9
Season 18 Episode 9
18 November 2017
Выпуск 10
Season 18 Episode 10
25 November 2017
Выпуск 11
Season 18 Episode 11
2 December 2017
Выпуск 12
Season 18 Episode 12
9 December 2017
Выпуск 13
Season 18 Episode 13
16 December 2017
Выпуск 14. Финал
Season 18 Episode 14
23 December 2017
