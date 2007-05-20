Во 2 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» финальный кастинг проекта в Москве проходят 8 участников. Среди них оказываются Зулия Раджабова, Леонид Коновалов, Максим Воротников, Эмма-Эммануэль Герчес, Андрей Затеев, Валентина Никитенко, Андрей Сенин, Фарида Шайхи. В каждом выпуске программы ведущий Михаил Пореченков и члены жюри задают конкурсантам непростые задания, выполнить которые не смог бы человек, не обладающий сверхъестественными способностями. В испытании «Черный ящик» участникам приходится «просканировать» закрытую коробку и понять, что или кого спрятали в ней коварные судьи.