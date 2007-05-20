Menu
Title Сезон 2
Season premiere 20 May 2007
Production year 2007
Number of episodes 8
Runtime 9 hours 20 minutes
Во 2 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» финальный кастинг проекта в Москве проходят 8 участников. Среди них оказываются Зулия Раджабова, Леонид Коновалов, Максим Воротников, Эмма-Эммануэль Герчес, Андрей Затеев, Валентина Никитенко, Андрей Сенин, Фарида Шайхи. В каждом выпуске программы ведущий Михаил Пореченков и члены жюри задают конкурсантам непростые задания, выполнить которые не смог бы человек, не обладающий сверхъестественными способностями. В испытании «Черный ящик» участникам приходится «просканировать» закрытую коробку и понять, что или кого спрятали в ней коварные судьи.

Выпуск 1
Season 2 Episode 1
20 May 2007
Выпуск 2
Season 2 Episode 2
27 May 2007
Выпуск 3
Season 2 Episode 3
3 June 2007
Выпуск 4
Season 2 Episode 4
10 June 2007
Выпуск 5
Season 2 Episode 5
17 June 2007
Выпуск 6
Season 2 Episode 6
24 June 2007
Выпуск 7
Season 2 Episode 7
1 July 2007
Выпуск 8. Финал.
Season 2 Episode 8
8 July 2007
