Bitva ekstrasensov (2007), season 11

Bitva ekstrasensov season 11 poster
Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 11
Season premiere 8 April 2011
Production year 2011
Number of episodes 13
Runtime 15 hours 10 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 11 description

В 11 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на экраны программы вновь возвращается полюбившийся зрителям Влад Кадони, решивший еще раз побороться за первое место. Кроме него, в десятку лучших входят: Виталий Гиберт, Аника Сокольская, Виктория Суббота, Ирина Кузнецова, Инна Чудинова, Маргарита Корсун, Ольга Седова, Дмитрий Троицкий и Полина Подольская. Первое испытание судьи организовали по мотивам романа «12 стульев». В одном из одинаковых предметов мебели они спрятали драгоценные камни в надежде, что экстрасенсы смогут найти «клад» с первой попытки. Ведущий Марат Башаров также предлагает героям свое испытание…

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Bitva ekstrasensov List of episodes TV series release schedule
Выпуск 1
Season 11 Episode 1
8 April 2011
Выпуск 2
Season 11 Episode 2
15 April 2011
Выпуск 3
Season 11 Episode 3
22 April 2011
Выпуск 4
Season 11 Episode 4
29 April 2011
Выпуск 5
Season 11 Episode 5
6 May 2011
Выпуск 6
Season 11 Episode 6
13 May 2011
Выпуск 7
Season 11 Episode 7
20 May 2011
Выпуск 8
Season 11 Episode 8
27 May 2011
Выпуск 9
Season 11 Episode 9
3 June 2011
Выпуск 10
Season 11 Episode 10
10 June 2011
Выпуск 11
Season 11 Episode 11
17 June 2011
Выпуск 12
Season 11 Episode 12
24 June 2011
Выпуск 13. Финал.
Season 11 Episode 13
1 July 2011
