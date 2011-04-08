В 11 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на экраны программы вновь возвращается полюбившийся зрителям Влад Кадони, решивший еще раз побороться за первое место. Кроме него, в десятку лучших входят: Виталий Гиберт, Аника Сокольская, Виктория Суббота, Ирина Кузнецова, Инна Чудинова, Маргарита Корсун, Ольга Седова, Дмитрий Троицкий и Полина Подольская. Первое испытание судьи организовали по мотивам романа «12 стульев». В одном из одинаковых предметов мебели они спрятали драгоценные камни в надежде, что экстрасенсы смогут найти «клад» с первой попытки. Ведущий Марат Башаров также предлагает героям свое испытание…