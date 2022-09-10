В 23 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» испытания для конкурсантов стартовали в январе 2023 года. К постоянному ведущему Марату Башарову присоединился коллега Илья Ларионов. На первом испытании привычную ширму заменили белым кубом «с секретом». В итоге в финал шоу прошли чернокнижник Рамиль Высоцкий, ведьма Елена Ивашина, гипнолог Сергей Пыжив, а также экстрасенсы Ариэль Грант, Ангелина Джебисашвили, Ангелина Изосимова, Натали Иманн, Марат Калугин, Денис Новоселов, Никита Платонов, Влад Череватый и Вадим Шлахтер. Испытания для них начались в загадочной усадьбе Поречье и постепенно вывели конкурсантов на кладбище…