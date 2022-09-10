Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bitva ekstrasensov (2007), season 23

Bitva ekstrasensov season 23 poster
Kinoafisha TV Shows Bitva ekstrasensov Seasons Season 23

Bitva ekstrasensov 16+
Title Новая битва экстрасенсов (23 сезон)
Season premiere 10 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 23 description

В 23 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» испытания для конкурсантов стартовали в январе 2023 года. К постоянному ведущему Марату Башарову присоединился коллега Илья Ларионов. На первом испытании привычную ширму заменили белым кубом «с секретом». В итоге в финал шоу прошли чернокнижник Рамиль Высоцкий, ведьма Елена Ивашина, гипнолог Сергей Пыжив, а также экстрасенсы Ариэль Грант, Ангелина Джебисашвили, Ангелина Изосимова, Натали Иманн, Марат Калугин, Денис Новоселов, Никита Платонов, Влад Череватый и Вадим Шлахтер. Испытания для них начались в загадочной усадьбе Поречье и постепенно вывели конкурсантов на кладбище…

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Bitva ekstrasensov List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 1
Season 23 Episode 1
10 September 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 2
Season 23 Episode 2
17 September 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 3
Season 23 Episode 3
24 September 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 4
Season 23 Episode 4
1 October 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 5
Season 23 Episode 5
8 October 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 6
Season 23 Episode 6
15 October 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 7
Season 23 Episode 7
22 October 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 8
Season 23 Episode 8
29 October 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 9
Season 23 Episode 9
5 November 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 10
Season 23 Episode 10
12 November 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 11
Season 23 Episode 11
19 November 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 12
Season 23 Episode 12
26 November 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 13
Season 23 Episode 13
3 December 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 14
Season 23 Episode 14
10 December 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 15
Season 23 Episode 15
17 December 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, Финал
Season 23 Episode 16
24 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more