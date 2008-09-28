Menu
Bitva ekstrasensov (2007), season 6

Bitva ekstrasensov season 6 poster
Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 6
Season premiere 28 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 13
Runtime 15 hours 10 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» испытания для участников начинаются с поисков вора, который отсидел в местах заключения 14 лет. Люди, называющие себя ведьмами и шаманами, должны проявить свои способности, чтобы узнать преступника среди нескольких гостей, никогда не бравших чужого. Но выясняется, что в этом туре есть один хитрый подвох. Неужели за решеткой побывал не один человек? В финал этого сезона проходят 10 экстрасенсов: Елена Смелова, Александр Литвин, Лилия Буль, Александр Озерянский, Влад Кадони, Екатерина Ахметжанова, Лана Синявская, Зиррадин Рзаев, Асият Шабанова и Николай Чумак.

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Выпуск 1
Season 6 Episode 1
28 September 2008
Выпуск 2
Season 6 Episode 2
5 October 2008
Выпуск 3
Season 6 Episode 3
12 October 2008
Выпуск 4
Season 6 Episode 4
19 October 2008
Выпуск 5
Season 6 Episode 5
26 October 2008
Выпуск 6
Season 6 Episode 6
3 November 2008
Выпуск 7
Season 6 Episode 7
9 November 2008
Выпуск 8
Season 6 Episode 8
16 November 2008
Выпуск 9
Season 6 Episode 9
23 November 2008
Выпуск 10
Season 6 Episode 10
30 November 2008
Выпуск 11
Season 6 Episode 11
7 December 2008
Выпуск 12
Season 6 Episode 12
14 December 2008
Выпуск 13. Финал.
Season 6 Episode 13
21 December 2008
