В 6 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» испытания для участников начинаются с поисков вора, который отсидел в местах заключения 14 лет. Люди, называющие себя ведьмами и шаманами, должны проявить свои способности, чтобы узнать преступника среди нескольких гостей, никогда не бравших чужого. Но выясняется, что в этом туре есть один хитрый подвох. Неужели за решеткой побывал не один человек? В финал этого сезона проходят 10 экстрасенсов: Елена Смелова, Александр Литвин, Лилия Буль, Александр Озерянский, Влад Кадони, Екатерина Ахметжанова, Лана Синявская, Зиррадин Рзаев, Асият Шабанова и Николай Чумак.