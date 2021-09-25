Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bitva ekstrasensov (2007), season 22

Bitva ekstrasensov season 22 poster
Kinoafisha TV Shows Bitva ekstrasensov Seasons Season 22

Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 22
Season premiere 25 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 14
Runtime 16 hours 20 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 22 description

В 22 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» поучаствовали Владислав Череватый, Марианна-Нафисату Гали Атие, Кирилл Ковяхов, Ольга Якубович, Александр Беляков, Линда Хевард-Миллс, Зайран Буянтогтохын Эрдэнэсан, Виола Крюкова, Ержан Омирбай, Анастасия Казанцева, Ксения Андреева и, наконец, Максим Левин. Претенденты на звание сильнейшего экстрасенса страны впервые встретили друг друга в аэроклубе «Волосово». За традиционной ширмой в первом испытании была спрятана бомба с радиусом поражения 50 метров, которая взорвалась на рассвете. Но чтобы обезвредить устройство, его сперва нужно было «увидеть» через черную ткань.

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Bitva ekstrasensov List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Выпуск 1. Отборочные испытания
Season 22 Episode 1
25 September 2021
Выпуск 2
Season 22 Episode 2
2 October 2021
Выпуск 3
Season 22 Episode 3
9 October 2021
Выпуск 4
Season 22 Episode 4
16 October 2021
Выпуск 5
Season 22 Episode 5
23 October 2021
Выпуск 6
Season 22 Episode 6
30 October 2021
Выпуск 7
Season 22 Episode 7
6 November 2021
Выпуск 8
Season 22 Episode 8
13 November 2021
Выпуск 9
Season 22 Episode 9
20 November 2021
Выпуск 10
Season 22 Episode 10
27 November 2021
Выпуск 11
Season 22 Episode 11
4 December 2021
Выпуск 12
Season 22 Episode 12
11 December 2021
Выпуск 13
Season 22 Episode 13
18 December 2021
Выпуск 14. Финал
Season 22 Episode 14
25 December 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more