В 22 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» поучаствовали Владислав Череватый, Марианна-Нафисату Гали Атие, Кирилл Ковяхов, Ольга Якубович, Александр Беляков, Линда Хевард-Миллс, Зайран Буянтогтохын Эрдэнэсан, Виола Крюкова, Ержан Омирбай, Анастасия Казанцева, Ксения Андреева и, наконец, Максим Левин. Претенденты на звание сильнейшего экстрасенса страны впервые встретили друг друга в аэроклубе «Волосово». За традиционной ширмой в первом испытании была спрятана бомба с радиусом поражения 50 метров, которая взорвалась на рассвете. Но чтобы обезвредить устройство, его сперва нужно было «увидеть» через черную ткань.