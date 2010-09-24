Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bitva ekstrasensov (2007), season 10

Bitva ekstrasensov season 10 poster
Kinoafisha TV Shows Bitva ekstrasensov Seasons Season 10

Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 10
Season premiere 24 September 2010
Production year 2010
Number of episodes 13
Runtime 15 hours 10 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 10 description

В 10 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» в десятке участников родом из России оказался неожиданный гость из далекого Ирана. В результате отбора в финал прошли: Мохсен Норузи, Алексей Педин, Юлия Корнеева, Анна Шутенкова, Елена Люлякова, Вера Сертакова, Лилия Мартынова, Татьяна Караханова, Джамиля Сатиева, а также Константин Ямпольский. Сразу после окончания кастинга героев ждало неожиданно опасное и сложное задание. На пяти столбах было подвешено… четыре живых каскадера и один соломенный муляж. И чем дольше экстрасенсы сомневались в своем выборе, тем дольше актерам приходилось висеть под потолком…

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Bitva ekstrasensov List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Выпуск 1
Season 10 Episode 1
24 September 2010
Выпуск 2
Season 10 Episode 2
1 October 2010
Выпуск 3
Season 10 Episode 3
8 October 2010
Выпуск 4
Season 10 Episode 4
15 October 2010
Выпуск 5
Season 10 Episode 5
22 October 2010
Выпуск 6
Season 10 Episode 6
29 October 2010
Выпуск 7
Season 10 Episode 7
5 November 2010
Выпуск 8
Season 10 Episode 8
12 November 2010
Выпуск 9
Season 10 Episode 9
19 November 2010
Выпуск 10
Season 10 Episode 10
26 November 2010
Выпуск 11
Season 10 Episode 11
3 December 2010
Выпуск 12
Season 10 Episode 12
10 December 2010
Выпуск 13. Финал.
Season 10 Episode 13
17 December 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more