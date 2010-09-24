В 10 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» в десятке участников родом из России оказался неожиданный гость из далекого Ирана. В результате отбора в финал прошли: Мохсен Норузи, Алексей Педин, Юлия Корнеева, Анна Шутенкова, Елена Люлякова, Вера Сертакова, Лилия Мартынова, Татьяна Караханова, Джамиля Сатиева, а также Константин Ямпольский. Сразу после окончания кастинга героев ждало неожиданно опасное и сложное задание. На пяти столбах было подвешено… четыре живых каскадера и один соломенный муляж. И чем дольше экстрасенсы сомневались в своем выборе, тем дольше актерам приходилось висеть под потолком…